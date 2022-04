Die Schauspielerin Vildan Cirpan verlässt die RTL-Seifenoper "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Das teilte der Sender am Donnerstag (07.04.2022) in Köln mit.

Seit gut zwei Jahren war die 30-Jährige in der Rolle der türkischstämmigen Ärztin Nazan Akinci zu sehen gewesen. Am Donnerstagabend sollte sie das letzte Mal in "GZSZ" auftreten. Sie verlasse die Serie "auf eigenen Wunsch".

Vildan Cirpan verlässt "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf eigenen Wunsch

RTL zitierte Vildan Cirpan zu ihrem Abschied: "An der Rolle Nazan Akinci habe ich vor allem ihre Treue zu sich selbst geliebt. Da wir charakterlich doch extrem unterschiedlich sind, war mir ihr Erscheinungsbild definitiv eine große Unterstützung in der Vorbereitung.

Die Entwicklung der Rolle Nazan war eine schöne Herausforderung, der ich mich gerne angenommen habe. Jetzt freue ich mich erst mal auf Reisen und auf Zeit für mich selbst.

Ich blicke diesem Jahr ganz offen entgegen und freue mich auf neue, spannende Projekte." Der Vorabendklassiker läuft montags bis freitags um 19.40 Uhr und ist vorab auf dem Streamingportal RTL+ zu sehen.