Überraschende Wendung beim "Großen Wiedersehen" in der Final-Folge von "Bauer sucht Frau": Antonia aus Oberfranken ist zurück. Nachdem sich die 20-jährige Antonia Hemmer bereits in der dritten Folge der RTL-Kuppelshow freiwillig verabschiedete, gibt es jetzt ein Comeback mit der hübschen Blondine. Und alle Frauen, die sich noch Chancen beim beliebtesten Bauern von "Bauer sucht Frau" ausgerechnet haben, müssen jetzt stark sein.

Wer die aktuelle Staffel der RTL-Datingshow "Bauer sucht Frau" aufmerksam verfolgt hat, dem wird nicht entgangen sein, dass Landwirt Patrick nach anfänglichem Hin und Her sichtlich Gefallen an der 25-jährigen Julia aus München gefunden hatte. In der Folge vor dem "Großen Wiedersehen", das am Montag (21. Dezember 2020) ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wurde, küssten sich die beiden sogar.

Sind Antonia und Patrick jetzt ein Paar?

Doch eine Beziehung wurde daraus, entgegen der Hoffnung einiger Fans, nicht. In der Final-Sendung tauchte plötzlich auch Antonia wieder auf. Und bei einem Gespräch zwischen Patrick, Antonia, Julia und Moderatorin Inka Bause kam heraus: Der 24-jährige Patrick datet jetzt Antonia, die ursprünglich aus Lichtenfels in Oberfranken kommt. Und das ist noch nicht alles.

Schon seit einigen Wochen brodelte die Gerüchteküche. Antonia, die auf ihrem Instagram-Kanal extrem aktiv ist, heizte diese selbst immer wieder an. "Vielleicht habe ich in der ein oder anderen Situation ein bisschen gespoilert", sagt Antonia im Gespräch mit inFranken.de. "Aber ich kann mein Glück einfach nicht für mich behalten."

Die Blondine hatte von Beginn an ein Auge auf den Jungbauern aus Konstanz am Bodensee geworfen. "Der ist echt mal eine Augenweide", schwärmte Antonia bereits vor einigen Wochen im ersten Interview mit inFranken.de.

Konkurrenz und Depressionen - darum verließ Antonia die Show

Weil der jungen Lichterfelserin dann aber der Druck zu groß wurde und Antonia Angst hatte, dass es sie aufgrund ihrer Depression, mit der sie sehr offen umgeht, "zurückschlägt", verließ sie in der dritten Folge freiwillig den Hof ihres Traummannes. "Meine Depression war einer der Gründe, für meinen Ausstieg von 'Bauer sucht Frau'", erklärt Antonia. "Ich habe damals noch Anti-Depressiva genommen." Am Ende wurde es der Blondine schlicht zu viel. "Mir fehlte die Luft zum Atmen", ergänzt die 20-Jährige. Dazu kam noch die Konkurrenzsituation. Wann buhlt man schon im "echten Leben" mit zwei weiteren Frauen um die Gunst eines Mannes?