Das TV-Programm an Weihnachten 2019: Diese Fernseh-Highlights sollten Sie nicht verpassen

Was läuft an Weihnachten im Fernsehen? Eine Frage, die sich viele Jahr für Jahr stellen. Spätestens an den Weihnachtsfeiertagen schaltet jeder den Fernsehen an. Weihnachts-Klassiker wie Kevin - Allein in New York, Disney-Filme wie Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte oder TV-Premieren wie Tatort: One Way Ticket kommen 2019 im Fernsehen. inFranken.de hat die Übersicht über das TV-Programm an Weihnachten 2019:

TV-Programm an Heiligabend 2019

ZDF, 7.35 Uhr: Petterson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt

RTL Zwei, 9.25 Uhr: Die Muppets-Weihnachtsgeschichte

Sat.1, 13.50 Uhr: Der goldene Kompass

RTL, 14.50 Uhr: Das Wunder von Manhatten

VOX, 16.35 Uhr: Der Grinch

Pro7, 17 Uhr: Der Herr der Ringe - Die Gefährten

Das Erste, 17.05 Uhr: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Sat.1, 17.50 Uhr: Disneys Eine Weihnachtsgeschichte

Das Erste, 20.15 Uhr: Die Feuerzangenbowle

Sat.1, 20.15 Uhr: Kevin - Allein zu Haus

RTL, 20.15 Uhr: Minions

RTL Zwei, 20.15 Uhr: Alice im Wunderland

Sat.1, 22.25 Uhr: Schöne Bescherung