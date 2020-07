Schauspieler Tilo Prückner ist tot. Prückner starb am Donnerstag (2. Juli 2020) in Berlin.

Er wurde 79 Jahre alt. Das bestätigte Prückners Agentin der Deutschen Presse-Agentur. Die Teleschau berichtet, dass ein plötzliches Herzversagen Grund für seinen Tod gewesen sein soll.

Tilo Prückner spielte unter anderem in der ARD-Krimireihe "Tatort" einen Ermittler. Prückner wurde in Augsburg geboren und ging in Nürnberg zur Schule, wo er auch sein Abitur machte. Seine Familie blickt auf eine lange Tradition im oberfränkischen Hof zurück.

tu