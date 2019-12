The Witcher: Serien-Hammer bei Netflix - wirklich besser als Game of Thrones?

The Witcher ist nicht aufzuhalten: Ganze 7 Bücher aus der Feder des polnischen Autors Andrzej Sapkowski* umfasst das Hexer-Universum bis dato, zudem drei Videospiele*, die den Stoff um den mutierten weißhaarigen Monsterjäger Geralt von Rivia erst so richtig populär gemacht haben. Und nun eine Netflix-Serie mit "Superman" Henry Cavill in der Hauptrolle. Die Serie ist teurer als HBO"s Game of Thrones, sie ist episch, sie ist brutal - aber kann sie der berühmten Konkurrenz auch das Wasser reichen? inFranken.de hat die ersten vier Episoden der ersten Staffel von The Witcher auf Netflix bereits gesehen und verrät Ihnen, ob sich das Einschalten lohnt.

The Witcher: Legendär und gefürchtet

In einer düsteren Fantasy-Welt, in der schaurige Monster ihr Unwesen treiben, braucht man professionelle Monsterjäger, welche die Biester zur Strecke bringen. Einer von ihnen ist Geralt von Rivia (in der deutschen Übersetzung Geralt von Riva, aber die deutschen Namen wurden in der Übersetzung meiner Meinung nach allesamt grandios verhunzt, weshalb ich auf die englischen zurückgreife), legendärer und gefürchteter weißhaariger Hexer, der von Kindesbeinen an nur für diesen einen Job großgezogen wurde und dabei fast sein Leben verlor, wie die meisten seiner Mitstreiter.

Das schlimmste Monster ist der Mensch

Geralt ist kein strahlender Held: Er ist ein mutierter Killer, den die Leute nur deshalb engagieren, weil sie vor den Monstern in ihrem Keller noch mehr Angst haben als vor ihm. Bei allem Monster-Schnetzeln macht The Witcher (die Bücher, die Spiele und jetzt die Serie) vor allem immer wieder eines deutlich: Das schlimmste Monster von allen ist und bleibt der Mensch.

The-Witcher-Serie basiert auf den Büchern

Die Netflix-Serie basiert angeblich auf den Büchern, nicht auf den Videospielen. Nach den ersten Episoden können wir das bestätigen. Ganz klar festhalten muss man aber auch, dass Look & Feel der Serie sich deutlich an den Spielen orientieren. Hauptdarsteller Henry Cavill, ein riesiger Fan der Spiele (The Witcher 3 ist tatsächlich eines der besten Videospiele des vergangenen Jahrzehnts*), hat sich laut eigenen Angaben täglich bei Netflix um die Rolle des Geralt beworben - bis er sie schließlich bekam. Die Bücher hat er erst nachträglich gelesen. Seine Darstellung des Monsterjägers kommt dem Geralt der Spiele sehr nahe - bedrohlich tiefe Stimme inklusive.

Yenn, Triss und Ciri sind am Start

Alle alten Bekannten haben ihren Auftritt: Geralts Ziehtochter Ciri ebenso wie seine Liebschaften Yennefer und Triss, sein treues Pferd Roach (deutsch: "Plötze") und sein ewiger bester Kumpel, Saufkumpan, Schwerenöter und Schöngeist Dandelion. Die Story orientiert sich an den ersten beiden Büchern (beides sind Kurzgeschichten-Bände, den Roman-Modus hat Autor Sapkowski erst in den Folgebänden eingelegt), die Bilder sind gewaltig, die Kämpfe sind fantastisch choreographiert und Cavill gibt einen erstklassigen Geralt. So richtig in Fahrt kommt die Serie aber erst ab der dritten Episode. Vorsicht: Hier geht es ordentlich zur Sache, zartbesaitete Gemüter sollten vielleicht anderswo nach Unterhaltung Ausschau halten.

Ist The Witcher besser als Game of Thrones?

Derzeit rangiert The Witcher auf der Internet Movie Data Base bei 9,0 von 10 möglichen Punkten bei rund 30.000 Bewertungen (Stand: 22.12.2019, 7 Uhr). Ist The Witcher besser als Game of Thrones, die scheinbar übermächtige Fantasy-Konkurrenz? Das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Und wie uns Game of Thrones gelehrt hat, sollte man unbedingt das Ende abwarten, ehe man sich ein Urteil erlaubt. Fest steht aber schon jetzt: Wer auf der Suche nach epischem Fantasy-Stoff ist, der das Loch füllen kann, welches das erbärmliche Ende von Game of Thrones in den Herzen der Fans hinterließ, sollte nicht lange fackeln: The Witcher schauen, heute.

The Witcher ist seit 20. Dezember 2019 auf Netflix verfügbar. Die erste Staffel umfasst acht Folgen, alle sind bereits verfügbar. Eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit und wird 2021 veröffentlicht.

Staffel 1 umfasst die folgenden acht Episoden (englische Titel):

The End's Beginning

Four Marks

Betrayer Moon

Of Banquets, Bastards and Burials

Bottled Appetites

Rare Species

Before a Fall

