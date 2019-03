Temptation-Island bei RTL: Für die Bachelorette war James Jennings zu jung

Bei RTL startet am Mittwoch, 6. März um 20.15 Uhr, die neue TV-Show "Temptation Island". Unter den Single-Männern, die versuchen die Treue der vergebenen Frauen zu testen, ist auch der 23-jährige Barkeeper James Jennings aus Erlangen.

James erzählt unter anderem, wo er in Erlangen arbeitet, was seine Taktik beim Verführen ist und warum er kein Bachelor wurde. Diese und andere Fragen beantwortet er im Interview:

James berichtet, dass er derzeit in Erlangen im Restaurant Locanda arbeitet: "Das Locanda ist eine italienische Restaurantkette, bei dem hauptsächlich Pizza und Pasta auf der Karte stehen." Er selbst steht aber meistens hinter der Bar und kümmert sich um Cocktails und Drinks für die Kunden.

Flirtest du als Barkeeper auch bei der Arbeit?

"Natürlich achte ich darauf was den Kundinnen gefällt. Ich achte auch immer auf eine schöne Deko bei den Cocktails und sorge für Nachschub, wenn die Damen noch mehr trinken wollen." Ebenso schreibt er manchmal eine kleine Notiz auf einen Zettel oder die Rechnung. "Das hat einmal sogar zu mehr als nur einem Flirt geführt.", lacht James.

Wie kam es zu der Teilnahme bei Temptation Island?

Im Mai-Juni 2018 hatte sich James bei Temptation Island beworben. Zunächst erhielt er jedoch keine Antwort und erst durch eine Freundin, die jemand aus der RTL-Redaktion kannte, wurde er zu einem Skype-Interview eingeladen. Danach ging es zum Casting nach Köln und später dann auf die Insel der Versuchung.

Was ist deine Taktik, um die vergebenen Frauen zu verführen?

"Ich habe keine besondere Taktik. Ich bin einfach wie ich bin und verstelle mich nicht extra für die Sendung. Man mag meine Art, oder man mag sie eben nicht. Ich bleibe ich selbst und punkte mit meinem Humor. Das klappt meiner Meinung nach am besten."

James hatte sich auch schon für die "Bachelorette" beworben

Bereits im Dezember 2017 wurde James diese Frage in einem Q&A auf seinem Youtube-Kanal gestellt. Im Interview antwortet er jetzt dazu: " Für den Bachelor habe ich mich nicht beworben, weil ich dachte, mit 19 bin ich noch zu jung dafür. Dafür habe ich mich aber mal als Kandidat bei der 'Bachelorette' beworben, was aber nicht geklappt hat. Ich vermute aber ich war damals einfach zu jung für die Sendung. Als ich mich beworben habe, war ich damals erst 19."

James ist gegen Fremdgehen, warum macht er dann bei Temptation Island mit, wo es genau darum geht?

In dem bereits erwähnten Video auf James Youtube-Kanal fragte ein anderer Nutzer, wie oft er schon fremdgegangen sei. Im Video zählt James zunächst an seinen Fingern ab, wie oft er fremdgegangen sei, bevor er dann lacht und sagt: " Nein Spaß, Fremdgehen ist nicht so gut."

Im Interview mit inFranken.de kommentiert James dazu:" Nein ich bin wirklich noch nie fremdgegangen. Was ich bei Temptation Island mache, ist ja nicht fremdgehen, weil ich ja single bin. Ich habe die Rolle eines Verführers. Ich teste die Frauen ja nur , aber deswegen gehe ich selbst ja nicht fremd. Das ist etwas ganz anderes."

Wer geht deiner Meinung nach eher fremd: Frauen oder Männer?

Für James sind es eher die Frauen, die fremdgehen und erklärt dazu: " Ich habe zu dem Thema schon mal eine Umfrage auf meinem Youtube-Kanal gestartet, wo sich das auch bestätigt hat, dass Frauen eher fremdgehen als Männer. Männer sind halt notgeil, bei Frauen sind die Gründe eher, dass sie mit der Beziehung unzufrieden sind oder andere Erwartungen haben als er."

Natürlich darf bei einem Franken eine Frage zur Heimat nicht fehlen. Ursprünglich kommt James aus dem unterfränkischen Würzburg, seine Wahlheimat ist aber Erlangen. Auf die Frage, was ihm dort besonders gefällt, antwortet er: "Erlangen ist einfach eine Kleinstadt, da kennt man sich gegenseitig und man kommt überall schnell hin. In Erlangen mag ich den Schlossgarten und in Nürnberg gehe ich gerne in die Innenstadt."

Wie sich der Franke dann bei Temptation Island schlägt, kann man ab dem 6. März auf RTL mitverfolgen. Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " kann man ab dem 06.03.2018 auch bei TVNOW schauen.

Die anderen Single-Männer der Sendung gibt es im folgenden Video: Temptation Island - Diese 11 Single Männer sollen verführen