Stickerstars: Fränkische Erfindung heute Abend bei "Die Höhle der Löwen" auf Vox

Von Wolfgang Sandler

Wer "Stickerstars" sagt, denkt automatisch auch "Panini". Die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. In beiden Fällen dreht sich alles um Sticker, Sammeln, Tauschen und Klebebildchen.

Stickerstars: Wie Panini für den Breitensport - die Idee kommt aus den Haßbergen

Während das italienische Unternehmen "Panini" vor allem die große Bühne wie Fußball-Weltmeisterschaften mit seinen Sammelalben begleitet, konzentrierte sich "Stickerstars" in der Verwirklichung einer ähnlichen Idee zunächst auf den Breitensport auf Vereinsebene. Das erste Projekt des aus Aidhausen im Landkreis Haßberge stammenden Firmengründers Michael Janek - an diesem Dienstag (17. September 2019) ist er ab 20.15 Uhr auf "VOX" in der beliebten Investoren-Suchsendung "Höhle der Löwen" zu sehen - war Ende 2012 auch eine Kombination aus dem TSV Aidhausen und dem FC Nassach.

Damals hieß das junge Unternehmen noch "myfoozaa". Acht Wochen lang war bei den beiden Vereinen jeder fotografiert worden, der dem Ball hinterherrannte oder irgendwie Verantwortung trug. Mehrere Sticker kamen in ein Tütchen. 201 Bilder waren es insgesamt, die benötigt wurden, um das individuelle Album für die beiden Vereine zu füllen. Und genau darum geht es. Für eine bestimmte Personengruppe oder Organisation erstellt das junge Unternehmen ein eigenes Album.

Sticker sammeln und tauschen - analoges Erlebnis in einer digitalen Welt

Die dazugehörenden Klebebilder, Sticker genannt, können käuflich erworben werden. Immer bunt gemischt, jeweils fünf in einem Tütchen, eingetütet nach dem Zufallsprinzip, aber gleichverteilt, also kein Motiv kommt häufiger vor als ein anderes. Besitzt jemand Bilder doppelt, was sich kaum vermeiden lässt, kann man untereinander tauschen, bis das Album voll ist. Ganz nach dem berühmten Panini-Vorbild. Das ermöglicht zum einen den schnellen Überblick über die Strukturen des Vereins, zum anderen kann jeder sein eigenes Konterfei einmal auf einem Sticker bewundern. Genau wie Beckenbauer, Matthäus und Lewandowski.

Damit wird so mancher Kindheitstraum wahr - für große und kleine Kinder. "Klebe Deinen Traum", lautet das Motto des Unternehmens. Oder wie Janek es ausdrückt: "Ein Gegenpol zum Handy, ein analoges Erlebnis in einer digitalen Welt."

Und natürlich hat auch die Geburtsstunde von "Stickerstars" irgendwie direkt mit "Panini" zu tun. Der kleine Michael Janek hatte einst bei einem Besuch in Sambachshof sein komplettes Album der Fußball-WM 1990 liegen lassen. Die Familie fuhr gleich wieder zurück, aber das wertvolle Stück war verschwunden - ein Schock in der Entwicklung des Kindes. Und vielleicht die Ursache, dass er das Thema nicht mehr loswerden sollte. Bei einem Praktikum in München wurde er erstmals mit einem lokal begrenzten Sammelalbum konfrontiert, als er die Bilder von allen Angestellten einkleben musste. "Das hat mir damals unheimlich geholfen, die Beschäftigten in dem Betrieb zuzuordnen", sagt Janek im Gespräch mit dieser Redaktion. So rutschte die Idee mit den Sammelalben auf seiner Liste der Möglichkeiten weit nach vorne.

Bei Gründerwettbewerb abgeräumt: Startkapital von Google

Kaum in Berlin, merkte Janek schnell, "wie wild diese Stadt auf Gründer ist". Er tauschte sich mit mehreren Vereinen über die Idee des "Stickerstars"-Sammelalbums aus, und die meisten Reaktionen waren positiv. So wurde das Unternehmen"myfoozaa" geboren, quasi der Vorläufer von "Stickerstars". Diese junge Firma fand beim Gründerwettbewerb einer Internetplattform so viele finanzielle Unterstützer, dass sie am Ende zu den 25 besten Start-Ups zählte. Das hatte die für das Unternehmen angenehme Folge, dass das im Rahmen des Wettbewerbs eingenommene Startkapital von Google auf 12.000 Euro verdoppelt wurde. Für die Spender gab es keine Firmenanteile, sondern Geschenke in unterschiedlicher Größe.

Stickerstars am Dienstagabend bei Die Höhle der Löwen

Anteile in Höhe von zehn Prozent an "Stickerstars" haben Michael Janek und seine Mitarbeiter dagegen den Investoren aus der Fernsehsendung "Höhle der Löwen" angeboten. Die Gegenleistung, die das junge Unternehmen gerne hätte, wäre eine Geldspritze in Höhe von 800.000 Euro. Wie sich die "Löwen", darunter die Unternehmer Frank Thelen, Ralf Dümmel und die Fränkin Dagmar Wöhrl, entschieden haben, erfährt der Zuschauer an diesem Dienstag.

So funktioniert Stickerstars für interessierte Vereine und Unternehmen

"Seit unserer Gründung im Jahre 2012 haben viele Menschen an uns geglaubt", blickt Janek zurück. Inzwischen habe sein Unternehmen auch eine Menge dazugelernt. So habe man 2014 die Idee entwickelt, den Verkauf der Alben und Tütchen über die jeweils ansässigen Supermärkte durchzuführen. Nichts geändert hat sich aber an der Grundidee. Das jeweilige Stickeralbum ist für Vereine nach wie vor komplett kostenlos und soll dem Verein zudem ein kleines Taschengeld in die Vereinskasse spielen.