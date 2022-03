YouTuber feiern Pfützen-Party - dieses Video geht viral: Es gibt Menschen, die bleiben offensichtlich immer Kinder. Drei YouTuber aus Australien - genauer aus einem Vorort der Stadt Gold Coast - lassen uns an ihrer kindlichen Freude teilhaben.

Das Video ihrer ganz besonderen Pfützen-Party geht aktuell viral. Das Video, das bereits im Dezember 2021 auf TikTok veröffentlicht wurde, zeigt Nutzer shammiltd und zwei seiner Freunde. Am Montagmittag (7. März 2022) zählt das Video bereits über 78 Millionen Aufrufe. Und es werden minütlich mehr.

Dieses Video geht viral: Drei Freunde erfreuen sich an Pfütze wie kleine Kinder

Vermutlich sind es die Gedanken an die eigene Kindheit, die die Internetznutzer bei diesem Video so begeistern. Denn der YouTuber und seine Freunde machen das, was wir alle schon als Kind machen wollten: Sie haben sich an den Straßenrand gesetzt, vor ihnen eine große Pfütze.

Wenige Meter vor ihnen steht ein Schild. Darauf geschrieben: "Splash us" - zu Deutsch: "Spritze uns nass!" Und ja: Dann passiert das, worauf die drei Freunde vermutlich aufgeregt wie kleine Kinder hingefiebert haben. Ein Auto fährt vorbei und erfüllt ihnen ihren Wunsch.

Die kindliche Freude der drei Freunde siehst du Video von Bit Project News, das von unserem Partner glomex zur Verfügung gestellt wird.

Vorschaubild: © Bit Projects News/glomex.com