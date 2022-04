Manche Filme tauchen zu Ostern einfach immer wieder im Programm auf: Dazu zählen Klassiker wie "Das Leben des Brian", "Ben Hur" oder "Die Zehn Gebote". Auch RTL möchte mit seinem umstrittenen Live-Musical "Die Passion" im nächsten Jahr erneut auftreten und feilt bereits an einer Fortsetzung. Einer bekannten deutschen Band dürfte das gar nicht gefallen – denn der Sender hatte sich bereits für die erste Version an ihren Songs bedient und damit Verwirrung gestiftet.

DSDS-Star Alexander Klaws als Jesus und Entertainer Thomas Gottschalk als biblischer Erzähler: Mit "Die Passion - Live" zeigte RTL am Mittwoch (13. April 2022) vor Gründonnerstag eine Musical-Variante der Leidensgeschichte Jesu. Auf einer Bühne mitten in Essen und untermalt mit deutschen Popsongs.

"Die Passion": Sender RTL nutzt bekannten Song von Tokio Hotel

Rund drei Millionen Menschen sahen das kontroverse TV-Spektakel. Vor allem auf Twitter löste die moderne Inszenierung der Ostergeschichte Spott und Häme aus. Doch auch die Musiker Tom und Bill Kaulitz konnten sich nicht für das Musical begeistern: Denn Schauspieler Mark Keller sang als Verräter Judas den wohl bekanntesten Song der Band Tokio Hotel.

Dass ihr Debüt-Song "Durch den Monsun" in der Show verwendet wurde, gefiel den Zwillingen gar nicht. "Was ist das denn? Ich habe es gesehen, nur weil jemand ,Durch den Monsun' gesungen hat. (…) Die haben gedacht, zu Ostern wollen sie die Passion Christi nochmal neu erzählen, haben das genommen und ein modernes Musical daraus gemacht. Wo ich mir denke, da fühlen sich doch bestimmt auch ganz viele Leute völlig auf den Schlips getreten", sagte Bill Kaulitz im Podcast "Senf aus Hollywood".

Was die Brüder daran besonders stört: Für die Verwendung ihres Songs habe die Band kein Geld bekommen. "Nein, die haben uns gar nichts dafür bezahlt. Schmerzensgeld müssten wir kriegen!"

Gottschalk verteidigt Musical: "Spott war klar"

Moderator Thomas Gottschalk hatte bereits nach der Ausstrahlung des Musicals in einem Interview über seine Entscheidung gesprochen, an "Die Passion" mitzuwirken: "Dass so ein Versuch in den sozialen Medien bespöttelt wird, war mir klar", sagte der 71-Jährige im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Es gebe durchaus Verbesserungspotenzial an der Show, seinen Auftritt bereue er dennoch nicht.

