RTL-Dschungelcamp 2019: Geht Ex-Minister Günther Krause in den australischen Urwald?

Update am 26.11.2018: Geht ein Ex-Minister in den Busch? Daniela Büchner nicht dabei

Daniela Büchner wird nicht an der bevorstehenden neuen Dschungelcamp-Staffel teilnehmen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Nach dem Tod ihres Ehemanns Jens ("Goodbye Deutschland") hat sie ihre Teilnahme in Absprache mit dem Sender RTL auf 2020 verschoben.

Dafür gibt es laut "Bild " es Hinweise auf einen Einzug des früheren Politikers Günther Krause (65). Wie am Montag berichtet wurde, habe Krause einen Vorvertrag für die RTL-Ekelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" unterschrieben. "Es gab eine Anfrage des Dschungelcamps an mich, aber ich ziehe nicht ein", sagte der ehemalige CDU-Politiker dem Blatt dagegen. RTL beteiligt sich traditionell nicht an Spekulationen über mögliche Kandidaten.

Update am 16.10.2018: Ex-Erotikdartellerin Sibylle Rauch zieht wohl ins Dschungelcamp

Knapp drei Monate vor dem Start der neuen Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gibt es scheinbar den ersten Einzug zu vermelden. Wie die "Bild" berichtet wird Ex-Pornosternchen Sibylle Rauch (58) kommenden Januar im australischen Dschungel kampieren.

Rauch ist eine ehemalige deutsche Erotikdarstellerin. Ihren Durchbruch feierte sie Ende der 70er-Jahre als Playmate. Von 1980 bis 2000 war sie in über 20 Soft-Erotik-Streifen zu sehen. Als Schauspielerin wirkte die heute 58-Jährige auch in einigen Teilen der Kultreihe "Eis am Stiel" mit.

Zudem war sie nicht weniger als neun Mal im Playboy zu sehen und nahm sogar eine Schallplatte auf. Aufgrund ihrer Drogensucht und eines Selbstmordversuches endete in den späten 1990er-Jahren ihre Filmkarriere. Danach rutschte Rauch immer tiefer ins Rotlicht-Milieu ab und wurde zu einem Sozialfall. Erst ein spendabler Unternehmer kratzte die angeschlagene Künstlerin wieder von der Straße und brachte sie ins Leben zurück - und nun wohl in den Dschungel.

Bachelorette-Teilnehmer Domenico ins Dschungelcamp?

Spekuliert wird auch über eine Teilnahme von Domenico de Cicco (35), bekannt aus den RTL-Shows "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise".

Wie gewohnt, äußert sich RTL nicht zu den Kandidaten. Die vergangenen Jahre haben aber gezeigt, dass der Privatsender nach und nach die Kandidaten über die "Bild"-Zeitung durchsickern lässt. Die richtigen "Knaller-Kandidaten" werden aber traditionell erst zum Schluss bekanntgegeben.

Update am 02.10.2018: Sonja Zietlow kennt bereits die Kandidaten - kommt Otto Waalkes?

Mit einem Post auf Facebook hat RTL-Moderatorin Sonja Zietlow erste Hinweise auf die Kandidaten beim Dschungelcamp 2019 gegeben. Voller Vorfreude schrieb die bekannte Blondine: "Heute wird es spannend.... uiuiui.... ich werde tatsächlich heute erfahren, wer uns im Dschungel im Januar so alles beglücken wird... drückt die Daumen, dass wir gute Performer und Charaktere bekommen. Aber verraten darf ich nichts. Sag ich Euch gleich!"

Prominente Spekulation: Otto Waalkes hat Lust und bietet sich für Dschungel-Einzug an

Dieser Einzug wäre ein absoluter Kracher! Laut der Zeitschrift "HÖRZU" soll sich Comedy-Papst Otto Waalkes höchstpersönlich für ein Engagement bei der RTL-Erfolgsshow bereiterklärt haben. Dem Blatt zufolge sagte er: "Wenn ein ehrliches Angebot käme, wie könnte ich das ablehnen? Es wäre mir eine große Ehre, da eingeladen zu werden!".

Mit seinen 70 Jahren wäre Waalkes einer der ältesten Kandidaten, die jemals die Reise ins australische Outback angetreten haben. Ob sich das Gerücht bestätigt, oder der Ostfriese sich nur einen Spaß erlaubt hat, wir man bald sehen.

