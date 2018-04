Tatjana Gsell im Dschungelcamp - so sah sie früher aus

"Ich bin ein Star - holt mich hier raus" ist in Staffel zwölf und mit dabei ist auch Tatjana Gsell. Insgesamt traten zwölf mehr oder weniger Prominente an im Urwaldcamp des Privatsenders RTL und seinen Zuschauer, die in der Vergangenheit vor allem durch Sadismus aufgefallen ist. Wählen sie doch gerne die vermeintlich schwächsten Teilnehmer für die unwürdigen Prüfungen aus.

Tatjana Gsellist auch eine der Dschungelcamp-Kandidaten. Die 46-Jährige blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Und sie hat sich in den Jahren stark verändert - auch äußerlich. Viele Zuschauer fragen sich deshalb: Wie sah Tatjana Gsell eigentlich aus, als sie jung war?



Wer ist Tatjana Gsell?



Mag sich der Durchschnitts-RTL-Zuschauer fragen, wer diese von Schönheitsoperationen gezeichnete Frau überhaupt ist, ist sie in Franken doch recht bekannt. Denn die Fränkin hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und in Nordbayern dafür viel Aufmerksamkeit bekommen. Denn mit Prominenten ist man im Frankenland nicht gesegnet.



Zurück zur Gsell: Geboren wurde Tatjana in Ebern, aufgewachsen ist sie in Jesserndorf, einem kleinen Ort zwischen Ebern und Haßfurt im Kreis Haßberge in Unterfranken. Nach der Ausbildung zur Kosmetikerin arbeitet sie als Escort-Girl, so liest man bei Wikipedia. Dabei lernt sie in Nürnberg ihren späteren Ehemann Franz Gsell kennen, den Schönheitschirurgen.

Als er 2003 nach einem Raubüberfall stirbt, gerät sie ins Fadenkreuz der Ermittler. Zunächst hieß es, seine fast 45 Jahre jüngere Frau und deren Jugendfreund, ein früherer Staatsanwalt, hätten Gsell die Autoschieber auf den Hals gehetzt. 16 Monate verbringt sie in Untersuchungshaft.



Basierend auf einem falschen Geständnis verurteilte das Amtsgericht Nürnberg Tatjana Gsell im Jahr 2004 wegen versuchten Versicherungsbetrugs und Vortäuschens einer Straftat zu einer Bewährungsstrafe.









Jahre später wird der Fall erneut aufgerollt. Zwei neue Verdächtige wurden ermittelt. Ende 2014 verurteilte das Landgericht Nürnberg die beiden Männer wegen schweren Raubes mit Todesfolge. In diesem Prozess widerrief Tatjana Gsell ihr früheres Geständnis. Sie sagte, die Ermittler hätten damals Druck auf sie ausgeübt. Die Richter stellen fest, dass sie nichts für die Verletzungen ihres toten Ehemanns kann.



2004 wagte sich die Nürnbergerin dann in verschiedene Trash-TV-Formate, wie beispielsweise "Die Alm" oder "Promi Big Brother".



Und so ist der Einzug in die australische Wildnis nicht der erste riskante Auftritt der 46-Jährigen.



Tatjana Gsell und die Schönheitsoperationen



Inzwischen schämt sie sich für ihre früheren Auftritte, wie sie im Interview mit dem "Bunte"-Magazin berichtete: "Ich sah ordinär aus. Meine Monsterbrüste passten gar nicht zu meiner zierlichen Figur".