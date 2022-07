Kehrt der Pop-Titan zurück zu "Deutschland sucht den Superstar"? Eine Schlagzeile, die man im letzten Jahr wohl kaum für möglich gehalten hat. Schließlich trennte sich RTL nach 20 Jahren vom Jury-Urgestein Dieter Bohlen. Der Privatsender sprach im März 2021 davon, dass sich die Talentshow "DSDS" ab der kommenden Staffel komplett neu erfinden werde. Und so tauschte man die komplette Jury für die 19. Staffel aus.

Doch offenbar sorgte Florian Silbereisen als neuer "Jury-Chef" nicht für die erhofften Quoten. Neben dem Schlagerstar saßen in der vergangenen Staffel von "DSDS" Sängerin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad in der Jury.

Kommt Dieter Bohlen wirklich zu "DSDS" zurück?

Kommt jetzt die Rolle-Rückwärts? Wie die "Bild"-Zeitung jetzt erfahren haben will, soll der Vertrag mit Dieter Bohlen bereits unterschrieben sein. Der Pop-Titan soll dem Bericht zufolge bereits ab der nächsten Staffel, die ab 2023 ausgestrahlt werden soll, wieder am Jury-Pult sitzen und mit seinen altbekannten Sprüchen um sich werfen.

War Florian Silbereisen am Ende zu nett? Oder versucht der Sender mit der polarisierenden Personalie Dieter Bohlen wieder für bessere Einschaltquoten zu sorgen? Ein RTL-Mitarbeiter soll "Bild" gesagt haben: "Man hat festgestellt, dass DSDS, wenn überhaupt, nur mit Dieter hinhaut."

Weder RTL noch Dieter Bohlen haben sich bisher zu den Schlagzeilen geäußert. Auch Florian Silbereisen reagierte bislang nicht auf die Medienberichte. Ob er in der 20. Staffel neben Bohlen in der Jury sitzen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. Bohlen selbst hatte eine Rückkehr zu seinem "Haussender" RTL nie ausgeschlossen: "RTL hat mich nicht rausgeschmissen, wir haben einen Vertrag, der noch weit über dieses Jahr hinausläuft", sagte der 68-Jährige im vergangenen September in einem Instagram-Video.

In der vergangenen Staffel war Bohlen im Finale von "DSDS" kurz zu sehen. Eine Videobotschaft wurde eingeblendet. Auch damit hatte nach der Trennung zunächst niemand gerechnet.