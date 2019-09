"Respektlos": Amazon-Trailer zu Pumuckl sorgt für Ärger bei den Fans

Pumuckl ist Kult! Seit 1982 ist der kleine rothaarige Kobold auf den Bildschirmen deutscher Fernsehgeräte zu sehen. Mit seiner frechen und charmanten Art begeisterte der Hausgeist von Meister Eder ganze Generationen und ist auch in der heutigen Medienlandschaft noch präsent.

Auch auf Amazon sind mehrere Staffeln von Pumuckl verfügbar. Um die Serie rund um den Kobold zu promoten, veröffentlichte Amazon einen neuen Trailer. Allerdings wurde die Serien-Vorschau von den Fans alles andere als positiv aufgefasst. Besonders die "respektlose" Art und Weise, wie Schreinermeister Eder in dem kurzen Clip dargestellt wird, verärgerte die Pumuckl-Liebhaber. Den Fans zufolge wirke Meister Eder in dem Trailer wie ein verwirrter alter Mann, der sich den kleinen Kobold nur einbilde.

Seit dem 15. April 2019 wird Pumuckl auch wieder im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Die Folgen laufen wöchentlich von Montag bis Donnerstag.

Foto: ARD dpa/lby