Promi Big Brother startet in die neue Staffel: Das Geheimnis um die Bewohner der TV-Show "Promi Big Brother" ist gelüftet: Der zwölfte "Promi", der am Freitag (20.15 Uhr/Sat.1) auf den Campingplatz zu den anderen elf Kandidaten ziehen wird, ist Schlagersänger Almklausi (49), wie der Sender Sat.1 bestätigte. Bekannt ist der Ballermann-Schlagersänger unter anderem für seinen jüngsten Hit "Mama Laudaaa".

Promi Big Brother auf Sat1: Zlatko aus Big Brother-Staffel 1 zieht mit ein

Bereits am Vorabend hatte Sat.1 den Namen eines weiteren Bewohners der Promi-WG bekanntgegeben: Zlatko Trpkovski (43), der Teilnehmer der im Jahr 2000 ersten in Deutschland ausgestrahlten "Big Brother"-Staffel wird ebenfalls am Freitag eines der Zelte beziehen. Trpkovski, eigentlich KFZ-Mechatroniker, ist unter anderem mit seinen Sprüchen ("Shakespeare - doch, den kenn' ich schon. Aber wenn du mich jetzt frägst, was der alles gemacht hat - keine Ahnung.") und seinen späteren Liedern ("Ich vermiss' dich wie die Hölle") vielen in Erinnerung geblieben.

