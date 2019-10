Preis-Schock für Netflixnutzer? - Das Teilen der Accounts soll unterbunden werden

Eines der beliebten Netflix-Angebote ist, dass wir unsere Accounts Freunden teilen und mit bis zu drei weiteren Geräten parallel die Serien genießen können. Jetzt hat der Streaming-Anbieter aber die Nase voll: Die Abonnentenzahlen stagnieren, einfach zu viele Menschen benutzen den Netflix-Account der Eltern oder der Freunde.

Situation unter Beobachtung - kundenfreundliche Wege zur Eindämmung gesucht

Die Funktion Accounts zu teilen, machte Netflix zu einem der beliebtesten Streaming-Anbieter und lieferte - zumindest zu Beginn - eine unglaubliche Zahl an neuen Nutzern. Im März 2019 belief sich die Zahl der Abonnenten weltweit auf knapp 150 Millionen.

Doch nun stagnieren die neuen Abonnements in den USA. Eine Studie des CNBC aus 2018 zeigt: Ganze 35 Prozent der jungen Erwachsenen in den USA teilen ihre Accounts. Unter den 38 bis 58-Jährigen teilen etwa 19 Prozent ihre Daten und auch Nutzer der älteren Generation (55 bis 73-Jährige) sind mit 13 Prozent noch gut dabei.