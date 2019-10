Pinocchio kommt zurück: Neuauflage in 3D

Das ZDF plant eine Neuauflage der Kinderserie "Pinocchio". Die zum Leben erwachte Holzpuppe soll nun in 3D-Animation über den Bildschirm wandern, wie der Mainzer Sender mitteilte. Die 52 Folgen werden voraussichtlich von 2021 an bei KiKA und im Zweiten zu sehen sein.

Die Serie ist eine Zusammenarbeit des ZDF mit der italienischen RAI und der France Télévision. Es gab schon viele Verfilmungen des Klassikers von Carlo Collodi. Unter anderem entstand 1976 eine japanische Zeichentrickfassung, die im ZDF ausgestrahlt wurde.

Zum Video "Disney-Realverfilmungen: Diese Klassiker kommen wieder ins Kino"

Pinocchio kommt zurück: Neue Figuren kommen hinzu

In der 3D-Fassung, die nun entsteht, kommen neue Figuren hinzu. Demnach lebt Pinocchio mit seinem Schöpfer Gepetto am Rande eines verwunschenen Märchenwaldes. "Die Dorfbewohner sind bekannte Märchenfiguren wie Schneewittchen, der große böse Wolf oder der Lebkuchenmann. Mit deren Kindern ist der gutherzige Pinocchio befreundet", so die ZDF-Mitteilung. "Auch dabei sind Volpek und Korat, die Nachkommen der Antagonisten Fuchs und Katze aus Carlo Collodis Roman "Die Abenteuer von Pinocchio".