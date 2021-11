Darauf haben Fans gewartet: Die Erfolgsserie "Squid Game" wird fortgesetzt. Der südkoreanische Export kletterte bei dem Streamingdienst Netflix bereits kurz nach der Premiere im September auf Platz 1. In den ersten vier Wochen wurde die Serie bereits von 82 Millionen Haushalten geschaut. In einem Interview mit der Associated Presse verriet der Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk jetzt, dass es eine zweite Staffel geben wird.

"Es gab sehr viel Druck, Liebe und Nachfragen nach einer zweiten Staffel. Ich habe eh das Gefühl, ihr habt uns keine andere Wahl gelassen. Aber ich kann euch sagen, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben wird. Ich habe sie schon im Kopf. Ich bin gerade in der Planungsphase", sagt der Macher der Serie. An der Idee zur ersten Staffel arbeitete Dong-hyuk fast ein Jahrzehnt. Entsprechend furchterregend war der Gedanke an eine 2. Staffel. Für die zweite Staffel muss Netflix dem Squid-Game-Erfinder ein Team von Autorinnen und Autoren zur Seite stellen, das hatte er bereits vor einigen Wochen gegenüber Variety von dem Streamingdienst verlangt.

Hautdarsteller bei zweiter Staffel wieder dabei

Wann die zweite Staffel bei Netflix zu sehen sein wird, stehe noch nicht fest. "Ich glaube, es ist noch zu früh, um zu sagen, wann und wie es passieren wird. Aber ich verspreche euch eines: Gi-hun wird zurückkommen und etwas für die Welt tun", sagt Hwang Dong-hyuk an. Der Hauptdarsteller Lee Jung-jae sei schon für Staffel zwei bestätigt.

