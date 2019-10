Nichts für schwache Nerven: Die 10 gruseligsten Horrorfilme zu Halloween

Am 31. Oktober ist Halloween. Der perfekte Abend, um sich zusammen vor dem Fernseher mit Freunden oder Familie zu gruseln. Denn wer wie ich absolut keine Lust hat auf Halloween-Kostüme und um die Häuser ziehen à la "Süßes oder Saures", für den habe ich eine schaurig-schöne Alternative: Horrorfilme.

Die gruseligsten Horrorfilme - nicht nur zu Halloween

Für alle Fans des Horrorgenres habe ich eine Auswahl, der schaurigsten Gruselschocker zusammengestellt. Denn wer wie ich auch dachte, an Halloween wäre das Programm sämtlicher TV-Sender voll mit Gruselfilmen, der irrt. Man muss schon ganz genau schauen - die Auswahl enttäuscht echte Horrorfans wie mich.

Ein TV-Krimi im Ersten, ein Drama im ZDF. Auf den privaten Sendern ringen Cobra 11, The Voice of Germany oder Bruce Willis in"Stirb langsam: Jetzt erst recht" um die Gunst des Zuschauers. Horrorfilm? Fehlanzeige.

Für alle, die jetzt gleichermaßen enttäuscht sind wie ich, für den ist vielleicht folgende Liste etwas.

Meine persönliche Top-10 der gruseligsten und krassesten Horrorfilme:

Halloween

Was wäre Halloween ohne den Klassiker schlecht hin. In "Halloween - Die Nacht des Grauens" aus dem Jahr 1978 tötet der sechsjährige Michael Myers seine große Schwester mit einem Küchenmesser. Nie vergessen ist dabei sicherlich die Perspektive des Mordes - denn als Zuschauer sieht man quasi durch Michaels Augen. Daraufhin kommt Michael Myers in eine psychiatrische Klinik, aus der er nach 15 Jahren ausbricht und sich als maskierter Killer auf den Weg zurück in seinen Heimatort macht...

Übrigens: Auch den neusten Halloween-Film, der aktuell in den Kinos zu sehen ist, kann ich absolut empfehlen.

Der Exorzist

Ohne Frage ein weiterer Horrorklassiker. Der Film aus dem Jahr 1973 erzählt die Geschichte der zwölfjährigen Regan, die vom Teufel besessen ist. Schließlich sollen zwei katholische Exorzisten den Teufel austreiben. Definitiv nachhaltig schockierend...

Zu sehen gibt es den Klassiker beispielsweise bei Maxdome.

Evil Dead

Das Remake des indizierten Horrorfilms "Tanz der Teufel" aus dem Jahr 2013 ist definitiv einer der blutigsten und spannendsten Filme der vergangenen Jahre - und wirbt selbst mit dem Slogan "der schockierendste Film, den du jemals sehen wirst".

The Ring

Einer meiner ersten Horrorfilme und für meinen Geschmack immer noch einer der Besten: "The Ring" aus dem Jahr 2002 mit dem gruseligen Mädchen Samara und dem mysteriösen Video, nach dessen Anschauen man einen Anruf erhält und sieben Tage später stirbt.

Es

Die Neuverfilmung aus dem Jahr 2017 ist absolut gelungen. Clown Pennywise ist richtig gruselig und die Schauspieler des Klubs der Verlierer allesamt gut gewählt. Kein reines blutiges Gemetzel - viel mehr geht es um die Ängste der Menschen. Aber auch das Original aus dem Jahr 1990 ist absolut sehenswert.

Hostel

Kompromisslos in der Darstellung von Gewalt gehört "Hostel" aus dem Jahr 2005 in die Kategorie Torture Porn. Mit viel Blut und Folter zeigt "Hostel", wie zwei junge Männer Beute von perversen Mordlustigen werden, die nichts als deren grausamen Tod wollen.

Wrong Turn

Ein Kannibalen-Horrorfilm aus dem Jahr 2003 bei dem eine Gruppe Jugendlicher eine Autopanne im Wald hat und schließlich auf eine Horde blutrünstiger und offensichtlich hungriger Kannibalen trifft. Spätestens seitdem sind abgelegene Häuser in Wäldern für mich tabu...

Nightmare - Mörderische Träume

Freddy Krueger und die Elm Street: Bei diesen Stichwörtern wissen Horrorfans gleich worum es geht. Der Slasher-Klassiker aus dem Jahr 1984 zeigt, wie sich Serienkiller Freddy, dessen Gesicht mit Brandnarben übersät ist, in die Träume von Jugendlichen einschleicht, um diese zu töten.

Sinister

Ein Okkult-Horrorstreifen aus dem Jahr 2012, in dem der Hauptdarsteller des Films über einen Mord recherchiert, der sich in seinem Haus zugetragen hat und damit düstere Wesen weckt. Ein übernatürlicher Horrorfilm mit vielen Schockmomenten.

[REC]

Ein spanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2007 bei dem ein Reporterteam einen Rettungseinsatz von Feuerwehrleuten begleitet - nichtsahnend, dass jetzt eine wahre Horrornacht beginnt.

Den spanischen Horrorstreifen können Sie bei Maxdome streamen

Die Reihenfolge der 10 Filme ist willkürlich und stellt kein Ranking dar.

Viel Spaß beim nächsten Horrorfilme-Marathon mit einer ordentlichen Portion Gruselfaktor!

