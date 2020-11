Neue Pumuckl-Serie in Planung: Fast 60 Jahre nach seinem ersten Auftritt in der Hörspielreihe "Meister Eder und sein Pumuckl" soll es eine Neuauflage von Pumuckl geben. Geplant sei eine neue TV-Serie, wie die Pumuckl Media GmbH mitteilt.

Die Serie werde derzeit von der Produktionsfirma Neue Super entwickelt, man sei in Gesprächen mit einem Streaming-Dienst und einem Sender, sagte Pumuckl Media-Geschäftsführerin Cornelia Liebig-Marciniak. "Die Verhandlungen laufen noch."

Plan: Neue Pumuckl-Serie mit zunächst 13 Folgen

Der Plan sei, im nächsten Jahr mit der Produktion von 13 Folgen für die erste Staffel zu beginnen, die 2022 ausgestrahlt werden soll. Wenn alles nach Plan laufe, solle dann jedes Jahr eine weitere Staffel folgen.

Pumuckl-Schöpferin Ellis Kaut hatte den rothaarigen Klabautermann geschaffen, 1962 lief die erste Hörspielreihe von "Meister Eder und sein Pumuckl" im Bayerischen Rundfunk. Am 17. November wäre Kaut 100 Jahre alt geworden; sie starb im September 2015.

Bei der Pumuckl Media, in der Kauts Erben, die Pumuckl-Zeichnerin Barbara von Johnson und die Infafilm GmbH vereint sind, liegen nun die Rechte. Dass es nun neue Pumuckl-Geschichten geben soll, wäre für ihre Mutter "das größte Geburtstagsgeschenk", sagte Kauts Tochter Ursula Bagnall.

In Bamberg sind Pumuckl-Figuren an Fassaden und Bauwerken aufgetaucht. Wer oder was steckt dahinter? Wir haben nachgefragt.