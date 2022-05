Die ukrainische Serie "Diener des Volkes" ist seit Dienstag (17.05.2022) auf dem deutschen Netflix-Portal in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln komplett abrufbar. Die Serie gilt als Durchbruch von Wolodymyr Selenskyj und ebnete ihm den Weg zu seinem echten politischen Aufstieg zum Präsidenten im Jahr 2019.

Im Mittelpunkt der von 2015 bis 2018 produzierten Satire-Serie steht der tollpatschige und vom Leben enttäuschte Geschichtslehrer Wassyl Holoborodko (Wolodymyr Selenskyj). Eher unfreiwillig und durch Zufall wird er zum ukrainischen Präsidenten gewählt. In dieser neuen Position versucht der politische Grünschnabel als wahrer "Diener des Volkes" gegen Korruption und Oligarchie im Land vorzugehen und wirklich etwas zu verändern.

Was als Fiktion begann, ist nun Realität

Die Serie zeigt wie nahe Realität und Fiktion oft beieinander liegen können. Die Serie war ein voller Erfolg in der Ukraine und verhalf Wolodymyr Selenskyj zu großer Popularität. Seine fiktive Rolle war integraler Bestandteil seines realen Wahlkampfes. So inszenierte sich Selenskyj selbst als der sympathische Außenseiter, der mit dem korrupten Establishment nichts zu tun hat. Den Kampf, den Präsident Selenskyi innerhalb der Serie begonnen hat, führt er jetzt im echten Leben weiter und das ernster und dramatischer als die Serie es sich hätte ausdenken können.

Netflix ist jedoch nicht der erste Anbieter, der die Serie in Deutschland zeigt. Bereits im Herbst 2021 hatte sich "Arte" die Ausstrahlungsrechte an der ersten Staffel "Diener des Volkes" gesichert, ebenfalls im Original mit Untertiteln. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine stiegen die Streaming-Aufrufe der Serie in der Arte-Mediathek.

Wie es scheint, möchte Netflix nun auch das vermehrte Interesse an dem Serien-Hit für sich nutzen, weswegen der US-Streaming-Dienst komplett Staffel eins bis drei auf seiner Plattform zur Verfügung stellt.

