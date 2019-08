Netflix und Amazon Prime Video: Diese neuen Serien und Filme gibt es im September 2019

Diesen September können sich Nutzer von Netflix und Amazon Prime Video freuen: Eine Vielzahl von neuen Serien, Fortsetzungen und Filmen werden ausgestrahlt. inFranken.de hat die Übersicht.

Neuheiten auf Netflix im September 2019:

Ab 1. September

Antonio, ihm schmeckt´s nicht! (Deutsche Komödie)

The King´s Speech – Die Rede des Königs (Biopic)

The Da Vinci Code – Sakrileg (Thriller)

Hangman – The Killing Game (Thriller)

Halbtot (Action-Thriller)

Incarnate – Teuflische Besessenheit (Horrorfilm)

Overdrive (Actionfilm)

The Team – Staffel 2 (Krimiserie)

Haikyu! (Sport-Animeserie)

RuPaul´s Drag Race: Untucked (Reality-TV)

Ab 2. September

Blade Runner 2049 (SciFi-Film)

Ab 5. September

21 & Over – Endlich erwachsen (Komödie)

Die Liebenden (Liebesfilm)

Ab 6. September

Élite – Staffel 2 (Teenie-Krimiserie)

The Spy (Dramserie)

Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater – Staffel 3 (Doku-Reihe)

Eine lausige Hexe (Kinderserie)

Archibalds große Pläne (Kinderserie)

Bescheidene Helden: Ponoc Short Films Theater (Anime-Kurzfilme)

Ab 10. September

Trauerwanderung für Evelyn (Dokumentation)

Terrace House: Tokio 2019-2020 (Reality-TV)

Bill Burr: Paper Tiger (Comedy-Stand Up)

Ab 12. September

The I-Land (SciFi-Serie)

Explained: Unser Kopf (Doku-Reihe)

Ab 13. September

Tall Girl (Teenie-Liebesfilm)

The Ranch – Teil 7 (Sitcom)

Unbelievable (Dramaserie)

Hello, Privilege. It´s Me, Chelsea (Dokumentation)

The Chef Show – Volume 2 (Kochserie)

Home – Zuhause bei Tip & Oh (Kinderserie)

Black Lagoon (Anime-Serie)

Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato (Anime)

Ab 15. September

Justice League (Superheldenfilm)

High Society (Deutsche Komödie)

Marshall (Biopice)

Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom (Musikdokumentation)

Naruto Shippuden – Staffeln 1-7 (Anime-Serie)

Ab 17. September

Jack, der Monsterschreck (Kinderserie)

Ab 20. September

Zwischen zwei Farnen: Der Film (Komödie)

Der Mensch Bill Gates (Dokumentation)

The Hockey Girls (Teenieserie)

Criminal (Anthologie-Krimiserie)

Disenchantment – Staffel 2 (Animationsserie)

Fastest Car – Staffel 2 (Reality-TV)

Ab 22. September

Bad Moms (Komödie)

Ab 23. September

Team Kaylie (Kinderserie)

Ab 24. September

Jeff Dunham: Beside Himself (Comedy-Stand Up)

Ab 25. September

Glitch – Staffel 3 (Mysteryserie)

Abstrakt: Design als Kunst – Staffel 2 (Dokuserie)

Vogelliebhaber (Dokumentation)

Ab 26. September

Brooklyn Nine-Nine – Staffel 5 (Polizei-Sitcom)

How To Get Away With Murder Staffel – 4 (Krimiserie)

Explained – Staffel 2 (Doku-Serie)

Ab 27. September

Skylines (deutsche Krimiserie)

The Politician (Teenie-Polit-Sitcom)

Bard of Blood (indische Spionageserie)

Vis a vis – Staffel 4 (Gefängnisserie)

Dragons – die jungen Drachenreiter (Vorschulserie)

Sturgill Simpson Presents Sound & Fury (Musik-Anime)

In the Shadow of the Moon (Scifi-Thriller)

Ab 29. September

Great News (Sitcom)

Tiny House Nation USA: Ausgabe (Doku-Reihe)

Mo Gilligan: Momentum (Comedy-Stand Up)

Neben Serien und Filmen gibt es zum neuen Monat einige Neuerungen: Bezahlen im Internet wird komplizierter. Neben Netflix startet natürlich auch Amazon Prime Video mit einigen neuen Staffeln und Filmen.

Neuheiten auf Amazon Prime Video im September 2019:

Ab 1. September

Criminal Minds – Staffel 1 – 13

Lean on Pete (Drama)

Ein riskanter Plan (Krimi)

Spycies (Fantasy-Abenteuer)

96 Hours – Taken 2 (Thriller)

Ab 3. September

The Haunting of Sharon Tate (Krimi)

Ab 5. September

Yardie (Drama)

Sorry to Bother You (Komödie)

Ab 6. September

Niko und das Schwert des Lichts – Staffel 2B

Grey´s Anatomy – Staffel 14

Kleine Ziege, sturer Bock (Komödie)

Ab 8. September

Colette (Drama)

Troja (Action-Drama)

Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr (Actionfilm)

Ab 9. September

Sky: Der Himmel in mir (Drama)

Dragonball Z: Kampf der Götter

Ab 11. September

The Best of Me – Mein Weg zu dir (Drama)

Traumfrauen (Romantische Komödie)

Ab 13. September

El Corazon de Sergio Ramos (OmU) – Staffel 1

Undone – Staffel 1

Der Nanny (Komödie)

Ab 14. September

Jurassic Park 1-3 (Science Fiction Film)

Ab 17. September

Polaroid (Horrorfilm)

Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers (Drama)

Die Häschenschule: Jagd nach dem Goldenen Ei (Fantasy-Abenteuer)

Ab 19. September

Inception (Science Fiction Film)

Junges Licht (Drama)

Redemption – Stunde der Vergeltung (Actionfilm)

Ab 20. September

Nobody´s Fool – Die Knastschwestern (Komödie)

Hin und weg (Drama)

Ab 21. September

Sex and the City 1 & 2

Operation: Overlord (Thriller)

Die Winzlinge - Abenteuer in der Karibik (Fantasy-Abenteuer)

Ab 23. September

Vampire Academy (Science Fiction)

Yves Saint Laurent (Drama)

Ab 24. September

Womit haben wir das verdient? (Komödie)

We Die Young (Drama)

Ab 26. September

Die Legende der Wächter (Fantasy-Abenteuer)

Ab 27. September

Chris Tall Presents… – Staffel 1

Transparent – Das Musical Finale (Dramedy)

Three Identical Strangers (Mystery)

Ab 28. September

Annabelle (Horrorfilm)

Ab 29. September

Shining (Horrorfilm)

Ab 30. September

Shooter – Staffel 2

Bumblebee (Actionfilm)

Gremlins – Kleine Monster (Horrorfilm)

