Die beliebte Fernseh-Show "Germany's Next Topmodel" ist gestern (26. Mai) zu Ende gegangen. Model-Mama Heidi Klum musste in diesem Jahr besonders harscher Kritik trotzen. Nun ist die Frage offen, ob die Castingsshow 2023 wieder ausgestrahlt wird.

Die Sendung folgte in dieser Staffel dem Leitmotto "Diversity", weshalb sich sämtliche Frauen - ungeachtet ihres Alters, ihrer Körpergröße und ihrer Körpermaße - bewerben durften. Klingt erstmal nach einer super Sache, allerdings widerspricht dieser Ansatz dem Konzept der TV-Show, für die es noch vor wenigen Jahren strenge Bewerbungsrichtlinien gegeben hat, die genau diese Punkte einschränkten. "Hör auf damit so zu reden, als ob du diversity erfunden hast", twitterte jemand. "Will GNTM gerade echt so tun, als würden sie die Welt retten und die Diversität fördern?", schrieb ein anderer Twitter-Nutzer.

Sender macht es offiziell - Nächste Staffel wird kommen

Die Castingshow "Germany's Next Topmodel", bei der Frauen aller Altersklassen um den Titel als Deutschlands bestes Newcomer-Model wetteifern, will der Sender ProSieben auch im nächsten Jahr zeigen. Ein Sendersprecher teilte am Freitag (27. Mai ) der Deutschen Presse-Agentur mit: "Es haben sich schon viele Kandidatinnen beworben."

Am Donnerstagabend (26. Mai) ging die 17. Staffel mit Heidi Klum zu Ende. Die Staffel hatte den Schwerpunkt Diversität - alle Größen, Figuren und Altersgruppen waren erlaubt. Die Österreicherin Lou-Anne (18) gewann die Show. Auch ihre Mutter Martina (50) hatte als Kandidatin mitgemacht und kam auf Platz drei.