Aftershow-Party zum Dschungelcamp: Fränkin Tatjana Gsell rastet aus und wirft Gläser

Eklat bei der Party nach der letzten Folge: Am Sonntagabend beschloss RTL die Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" (Ibes) für 2018. In der letzten Folge treffen - wie jedes Jahr - noch einmal alle Kandidaten aufeinander und die besten Szenen der Staffel werden gezeigt. So weit, so langweilig.



Doch was die Zuschauer nicht zu sehen bekamen, ist die feuchtfröhliche Party danach. Da können sich die Teilnehmer auf RTL-Kosten noch einmal statt essen und gemeinsam feiern. Übertrieben soll es dort allerdings die gebürtige Unterfränkin Tatjana Gsell haben. Angeblich hat sie zu tief ins Glas geschaut.



Während sich die 46-Jährige in der Trash-Show eher zurückhaltend verhalten hatte, rastet sie auf der Party völlig aus. Übereinstimmend Medienberichten zufolge hat sich die Wahl-Nürnbergerin mit ihrer besten Freundin und Dschungelcamp-Begleitung Mona Buruncuk so heftig gezofft, dass die Blondine sogar Gläser geworfen haben soll.







Kamil Golik, der seinen Kumpel Kandidat David Friedrich nach Australien begleitet hatte, sagte im RTL-Interview: "Einige haben sich nicht unter Kontrolle und es ist ein bisschen eskaliert. Um es genau zu sagen, Tatjana hat einen über den Durst getrunken und konnte sich überhaupt gar nicht benehmen, wurde beleidigend, hat andere angegriffen. Sie hat Gläser kaputt geschmissen. Ich habe noch nie so einen Menschen gesehen, die war wirklich außer Rand und Band."



Tatjana Gsell im Dschungelcamp - so sah sie früher aus



Der Abendzeitung zufolge war der Streit aber in der Nacht nicht beendet, sondern soll auch am Flughafen noch weiter eskaliert sein. So soll Mona im Beisein von Presseleuten eine Entschuldigung von ihrer besten Freundin gefordert haben. Doch die kanzelt ihre Begleiterin ab: "Es ist ja gut. Da brauchst du dich nicht hier vor die Presse stellen."



Gegenüber der Abendzeitung äußerte sich auch der Manager von Gsell: "Zu einem Streit gehören immer zwei Personen. Nach den anstrengenden Tagen im Camp wurde am Abend ausgiebig gefeiert. Nach den Strapazen und den extremen Situationen im Camp haben sich alle Teilnehmer auch verdient zu feiern und natürlich auch mal einen zu trinken. Es kam in den vergangenen Tagen schon mal zu Unstimmigkeiten, die aber im privater Atmosphäre geklärt wurden. Warum Mona nun den Weg der Öffentlichkeit gewählt hat, erschließt sich uns nicht wirklich. Allerdings hatten mehrere Personen auch den Eindruck, dass Mona durchaus auf der Suche nach eigener PR war und sich dementsprechend verhalten hat."



Um was es bei dem heftigen Streit ging, ist allerdings nicht überliefert.