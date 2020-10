Das Küchen-Duell der Restaurants - Von Montag bis Freitag um 17:55 Uhr treten in der Kabel1-Sendung "Mein Lokal, dein Lokal" insgesamt 5 Restaurants verschiedener deutscher Städte gegeneinander an. Vom Italiener um die Ecke bis zum Gasthaus mit Hausmannkost ist alles im Konkurrenzkampf um die Topbewertung von Sternekoch Christian Lohse und ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro mit dabei.

In der kommenden Woche (02.11.2020 bis 06.11.2020) findet der gastronomische Wettstreit in Oberfranken statt. Der erste Stopp für Profikoch Christian Lohse ist am Montag das Restaurant "Henrii" in Bamberg.

"Mein Lokal, dein Lokal": Restaurants aus Bamberg, Coburg und Bad Staffelstein dabei

Neben dem "Henrii" in Bamberg, treten auch das Bootshaus im Bamberger Hain, Heimatliebe und Cosmo's tapas&wine in Coburg und die Salzstube in Bad Staffelstein Montag bis Freitag, jeweils um 17:55 Uhr zum Küchen-Duell an.

Der Wettstreit findet unter speziellen Bedingungen statt: Der Sternekoch Christian Lohse und die anderen Mitstreiter sollen nicht mit einem extra kreierten Gourmetmenü überzeugt werden. Stattdessen findet das alles entscheidende Probeessen bei normal laufendem Betrieb statt und bestellt wird à la carte.

Am Ende der Woche beantwortet sich dann die Frage aller Fragen: Wer macht das Rennen im oberfränkischen Duell und wird mit einem Preisgeld von 3.000 Euro belohnt? Weitere Informationen zur Sendungen erhalten Sie hier.

Das könnte Sie auch interessieren: Die zehn schönsten Gasthäuser in Franken.