Der US-Schauspieler und Komiker Bob Saget ist nach Angaben der Polizei im US-Staat Florida tot aufgefunden worden. Die Leiche sei am Sonntag (9. Januar 2022) in einem Hotelzimmer in Orlando von Beamten entdeckt worden. Er wurde 65 Jahre alt.

Am Fundort hätten die Ermittler aber keine Spuren von Drogenkonsum gefunden, auf den sich Sagets Tod zurückführen lassen könnte. Auch ein Verbrechen schließt die Polizei aus. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Saget tourte aktuell durch die USA und hatte nur wenige Stunden vor seinem Tod einen Auftritt in der Stadt Jacksonville in Florida. Anschließend dankte er dem Publikum in einem Tweet und kündigte weitere Termine für 2022 an.

Bob Saget wurde als Danny Tanner in "Full House" bekannt

Zwischen 1987 und 1995 war Saget in der Rolle des Familienvaters und Witwers Danny Tanner zu sehen. Von 2016 bis 2020 schlüpfte er für die Fortsetzung "Fuller House" erneut in die Rolle. Zudem moderierte Saget die Sendung "America's Funniest Home Videos" und war Synchronsprecher für die Serie "How I Met Your Mother", in der er die Erzählerstimme von Ted Mosby übernahm.

Schauspieler John Stamos, der in "Full House" die Rolle von Onkel Jesse spielte, schrieb nach Bekanntwerden von Sagets Tod auf Twitter: "Ich bin gebrochen. Ich bin am Boden zerstört. Ich bin vollkommen geschockt. Ich werde nie mehr einen Freund wie ihn haben. Ich liebe dich so sehr, Bobby."

Saget wurde 1956 geboren und stammt ursprünglich aus Philadelphia. Mit seiner ersten Frau hatte er drei Kinder.

mit dpa