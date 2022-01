Ab Mittwoch, 26. Januar, begibt sich im deutschen Free-TV wieder ein Junggeselle auf die Suche nach der großen Liebe: Auf RTL startet die neue Staffel der Kuppelshow "Der Bachelor". In diesem Jahr schlüpft der 29-jährige Dominik Stuckmann in der Rolle des Bachelors. Als solcher trifft er im sonnigen Mexiko auf 22 Single-Frauen. Unter ihnen will der erfolgreiche Geschäftsmann "DIE Eine" finden. "Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall, die Liebe meines Lebens zu finden", so Dominik zum Abenteuer Bachelor.

Unter den Single-Ladies, die um das Herz des begehrten Junggesellen buhlen, ist in diesem Jahr auch eine Kandidatin aus Rheinland-Pfalz. Die 23-jährige Christina Rusch kommt aus dem Kreis Kaiserslautern und ist gelernte Sport- und Fitnesskauffrau. In ihrer Freizeit treibt die Powerfrau viel Sport, wobei ihr Lieblingshobby Poledance nicht zu kurz kommen darf. Im Interview mit inRLP.de spricht Christina über ihre Teilnahme bei "Der Bachelor", die Liebe und ihre pfälzische Heimat.

"Eine Chance neue Erfahrungen zu sammeln": Darum ist Christina beim Bachelor dabei

Als Zuschauer*in fragt man sich schnell, was die Kandidatinnen dazu bewegt vor laufenden Kameras und mit 22 anderen Frauen um das Herz von nur einem Mann zu kämpfen. Christina hat darauf eine klare Antwort: "Ich sehe darin eine Chance neue Erfahrungen zu sammeln". Sie sehe in ihrer Teilnahme außerdem, ähnlich wie auch Bachelor Dominik, ein großes Abenteuer und hoffe darauf in Mexiko eine gute Zeit mit den anderen Frauen verbringen zu können.

Doch natürlich geht es der Pfälzerin um mehr als einen schönen Urlaub mit Freundinnen. Sie ist auch beim Bachelor dabei, um sich zu verlieben. Auch weil es damit im "normalen" Leben zuletzt nicht so gut geklappt hat. Christina ist nun schon seit einem Jahr Single. "Ich denke, weil ich zu hohe Ansprüche an einen Partner habe", erklärt sich die 23-Jährige die Gründe für ihre Partnerlosigkeit. Sie investiere viel Zeit in eine Beziehung und erwarte dasselbe auch von dem Mann an ihrer Seite. Doch nicht alle sind bereit, das auch zu geben.

Groß, zielstrebig und humorvoll: So sollte der Traummann der Pfälzerin sein

Beim Bachelor soll es endlich mit der großen Liebe klappen. Auch, weil Christina hier klare Vorteile im Vergleich zum konventionellen Dating sieht. "Ich denke, dass man eine Person unter den Umständen, die beim Bachelor herrschen, ganz anders kennenlernen kann", fasst die angehende Heilpraktikerin diese zusammen.

Vor dem ersten Treffen mit dem Bachelor rätseln die Kandidatinnen häufig gemeinsam darüber, wie der Rosenkavalier wohl aussehen und sein wird. Christina hat hierzu ganz klare Vorstellungen. Ihr Traummann sollte nicht nur helle Haare haben, sondern auch größer sein als sie. Doch Äußerlichkeiten wie diese seien für die Pfälzerin mit russischen Wurzeln am Ende nicht entscheidend. Wenn es um die große Liebe geht, legt sie Wert auf andere Dinge. So mache den Mann ihrer Träume vor allem sein Charakter aus. "Er sollte zielstrebig sein und wissen, worauf es im Leben ankommt. Außerdem sollte er mich immer zum Lachen bringen können", darauf komme es Christina vor allem an.

Keine Angst vor Klatsch und Tratsch: "Falls das zu Streit führen sollte, dann ist das ebenso"

So sehr sie sich auch auf ihre Zeit bei "Der Bachelor" freut, eine Sache bereitet ihr doch noch Sorgen. Die Hobby-Tänzerin befürchtet in Mexiko, trotz allem Luxus und Komfort in der Ladys-Villa, unter Heimweh zu leiden. Vor allem zwei Familienmitglieder werden ihr dort besonders fehlen: "Am meisten werde ich meine Katzen vermissen." Dass die weißen Stubentiger ihr ganzer Stolz sind, zeigt die Tierfreundin ihren knapp 4.000 Followern regelmäßig auch bei Instagram.

Zickereien und Boshaftigkeiten, wie sie es in den vergangenen Staffeln häufig unter den Kandidatinnen gab, bereiten Christina dagegen nur wenig Sorgen. "Fürs Tratschen bin ich immer offen", gibt sie zu, jedoch würde sie nie böswillig oder beleidigend über andere Kandidatinnen herziehen, wenn es dafür keinen Grund gebe. "Ich bin eine sehr offene Person und sage stets, was ich denke. Falls das zu Streit führen sollte, dann ist das ebenso", gibt sie sich abgeklärt. Wie diese offene Art bei den anderen Frauen und vor allem Bachelor Dominik ankommt, wird sich in den Folgen sicher noch zeigen.

In der Pfalz geboren und aufgewachsen: Das schätzt Christina an ihrer Heimat

Nach dem Abenteuer Bachelor wird sich Christina sicher nicht nur wegen ihrer Katzen darauf freuen, in ihre pfälzische Heimat zurückzukehren. Sie findet nämlich auch sonst nur lobende Worte für die Pfalz, wo sie geboren und aufgewachsen ist. "Ich finde den pfälzischen Dialekt einfach klasse, weshalb ich immer froh bin unter Pfälzern zu sein", erzählt Christina. Am Umgang mit Pfälzer*innen genieße sie, dass sie sich unter ihnen nicht auf Hochdeutsch umstellen müsse, sondern so sprechen könne, wie sie es gewohnt sei.

Doch sie weiß noch eine andere Sache in Rheinland-Pfalz zu schätzen: Die Natur, ganz besonderes die vielen Wälder. "Dort gehe ich regelmäßig spazieren und genieße die Ruhe, die dort herrscht", schwärmt die 23-Jährige. Wie sie sich in Mexiko und damit ganz ohne die Ruhe der pfälzischen Wälder schlägt, ist ab kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr im TV und im Stream bei RTL+ zu sehen.