"Rosenheim-Cops"-Schauspieler Joseph Hannesschläger ist tot: ZDF ändert deshalb heute Programm

Der beliebte Schauspieler Joseph Hannesschläger ist am Montag, 20. Januar 2020, verstorben.

Er wurde 57 Jahre alt. Zuletzt war bekannt geworden, dass er an einer Krebserkrankung litt.

Er starb in München im Beisein seiner Frau.

Seine wohl bekannteste Rolle ist die des Kommissars Korbinian Hofer in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" gewesen, die er 17 Jahre lang verkörperte.

Update, 21.01.2019: Tot von Joseph Hannesschläger - ZDF ändert Programm

Nach dem Tod des Schauspielers Joseph Hannesschläger reagiert das ZDF und ändert das TV-Programm am Dienstag (21. Januar 2020). Generell wird jeden Dienstag eine Folge der Polizeiserie "Die Rosenheim-Cops" ausgestrahlt - so auch an diesem Dienstag. Allerdings ändert sich die Folge. "Der Bart muss weg" wird gezeigt, wie der Sender bekannt gab. Eigentlich war diese Folge erst in der kommenden Woche geplant. Um 19.25 Uhr wird sie ausgestrahlt. Zudem läuft gegen 00.15 Uhr eine Episode der "Rosenheim-Cops" in Spielfilmlänge im ZDF.

"In seiner charismatischen Rolle als Korbinian Hofer wurde Joseph Hannesschläger vom Publikum geliebt. Unzählige Fans wie auch alle Kolleginnen und Kollegen, die mit ihm arbeiten durften, trauern um einen großen Volksschauspieler, den auch wir sehr vermissen werden", sagte Norbert Himmler, Programmdirekt des ZDF.

Die "Rosenheim-Cops"-Folge "Der Bart muss weg" kann bereits im Vorfeld in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Joseph Hannesschläger hat den Kampf gegen den Krebs verloren

Mehrere Medien und die Deutsche Presse-Agentur berichten am Montagmorgen vom Tod des beliebten bayerischen Schauspielers. Er war 17 Jahre lang das Gesicht einer der beliebtesten deutschen Fernsehserien: Der "Rosenheim-Cop" Joseph Hannesschläger ist tot. Er verlor den Kampf gegen den Krebs am Montag (20. Januar 2020) im Alter von 57 Jahren (*2. Juni 1962), wie die PR-Agentur Presse-Partner unter Berufung auf Hannesschlägers Ehefrau Bettina bestätigte. Zuvor hatte die Bild darüber berichtet. Hannesschläger starb in München.

Joseph Hannesschläger: "Rosenheim Cops"-Star stirbt mit 57 Jahren

Er sei am Montag früh friedvoll im Hospiz gestorben, sagte seine Ehefrau Bettina Geyer-Hannesschläger. "Dass es so schnell ging, haben wir nicht erwartet. Joseph hatte immer noch Pläne und vor allem hatte er sich nach den ersten Berichten über seine Krebserkrankung sehr darüber gefreut, wie viele Menschen an ihn denken."

Nach Auskunft der PR-Agentur "Presse Partner" soll es eine öffentliche Trauerfeier für den Schauspieler der ZDF-Kultserie "Die Rosenheim-Cops" geben. Der Zeitpunkt steht aber noch nicht fest.

Wie zuletzt bekannt wurde, war die Krebs-Erkrankung des beliebten "Rosenheim Cops"-Darstellers nicht mehr zu heilen. Er litt an einem neuroendokrinen Tumor. Joseph Hannesschläger wurde nur noch palliativ, das heißt, schmerzlindernd, aber nicht mehr heilend behandelt wird. Der Schauspieler lebte zuletzt in einem Hospiz. Zuvor musste er die Rolle in dem Theaterstück "Wer hat Angst vorm weißen Mann" absagen.

Fans trauern um "das Herz der Rosenheim Cops"

Die Fans verliehen ihrer Trauer in den sozialen Netzwerken Ausdruck: "Und wieder ermittelt jetzt ein Cop im Himmel weiter....Ruhe in Frieden!", schrieb "Der Sinnbefreite" auf Twitter. Und "Sweet_Cherry" meinte, "Ohne dich, werden die Rosenheim Cops nie wieder des selbe sein". Und eine Facebook-Nutzerin lobte: "Du warst echt das Herz der Rosenheim Cops! Komm gut oben an und grüß unseren Hamburger Cop Jan von uns allen!", spielte sie auf den kürzlich verstorbenen Jan Fedder an, TV-Polizist in der ARD-Serie "Großstadtrevier".

In die gleiche Richtung zielt der Kommentar "Nach Jan der nächste Gute. (...) Servus und mach's guat" eines Nutzers unter dem Post der Todesnachricht des ZDF, in dem die Kultserie "Die Rosenheim-Cops" lief.

Polizei trauert um "großartigen Sympathieträger"

Im Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim ist die Trauer um Joseph Hannesschläger groß: "Als Korbinian Hofer war der "Rosenheim Cop" seit rund 20 Jahren für die Polizei und die Region Rosenheim ein großartiger Sympathieträger", sagte Polizeipräsident Robert Kopp am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Unser tief empfundenes Mitgefühl geht an seine Familie, die ihm bis zum Schluss immer zur Seite stand." Das Polizeipräsidium werde ihn stets in würdevoller Erinnerung behalten.

Der Polizeipräsident und der Fernseh-Polizist kannten sich gut. Kopp nannte den TV-Ermittler deshalb auch gerne "meinen Kollegen". Er habe ein besonderes Gespür für die Menschen und nicht zuletzt auch eine gesunde Portion trockenen Humors gehabt. "Eigenschaften, mit denen wir uns auch im wahren Polizistenleben ebenfalls gerne identifizieren", habe der Polizeipräsident früher mal gesagt.

"Rosenheim Cops"-Kollegen sind bestürzt

"Uns fehlen die Worte. Mit dem Tod von Joseph geht eine Ära zu Ende und wir sind unendlich traurig", teilten seine Schauspielkolleginnen Marisa Burger und Karin Thaler mit. Thaler tritt als Hofers Schwester auf. Burger spielt die Sekretärin Stockl, die die Kommissare im Ernstfall alarmiert, gerne mit dem berühmten Satz: "Es gabat a Leich" - es gäbe eine Leiche.

Der österreichische Schauspieler Max Müller alias Polizist Michi Mohr in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" hat sich bestürzt über den Tod von Ermittler Joseph Hannesschläger gezeigt.

"Freund ist für mich ein Ehrentitel. Joseph war und ist ein Freund. Dementsprechend geht es mir", sagte der 54-Jährige am Montag. Es sei gut, dass Hannesschläger bis zuletzt so kompromisslos gelebt und an der Seite seiner Frau gewesen sei, sagte Müller. Müller und Hannesschläger hatten sich vor rund 20 Jahren anlässlich der geplanten Serie kennengelernt und Hunderte von Folgen miteinander gedreht.

Dieter Fischer, in der Serie Kriminalhauptkommissar Stadler aus Passau, lobte die Kämpfernatur seines Kollegen. "Joseph war DIE bayerische Urgestalt und DER Rosenheim-Cop. Er wird uns unheimlich fehlen."

ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler würdigte den Verstorbenen als "großen Volksschauspieler". In seiner charismatischen Rolle als Korbinian Hofer habe sich Joseph Hannesschläger von der ersten Folge der "Rosenheim-Cops" an in das Herz des Publikums gespielt. "Der Vollblutschauspieler war das Gesicht der Serie und hat wie kein anderer das Erfolgsformat entscheidend mitgeprägt", erklärte das ZDF.

"Mit seiner unvergleichlichen Mischung aus bayerischem Charme und hintergründiger Schlitzohrigkeit hat Joseph Hannesschläger der Figur des Korbinian Hofer einen einzigartigen und unverwechselbaren Charakter verliehen", so Himmler.

"Ansteckender Humor"

Christian Ude, ein Freund des Schauspielers und ehemaliger Oberbürgermeister von München, hatte Hannesschläger vor kurzem noch Mut gemacht. "Im November staunten wir über seine Souveränität, seinen Humor und seinen Realismus angesichts der schweren Erkrankung."

Ude und seine Frau hatten den beliebten Schauspieler dreimal in drei Monaten besucht. Auf dem Foto, das Ude teilte, sieht man die drei auf einem Krankenbett sitzen, Hannesschläger hat seinen Arm um Udes Frau gelegt - alle drei lächeln.

Ude schreibt weiter: "Josef, wir danken Dir für die Freundschaft, für deinen ansteckenden Humor und für die Vermittlung der Einsicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Viel Kraft für die Pläne, die Du noch verwirklichen willst."

Seit 17 Jahren als Kommissar Hofer im Einsatz

Seit 2002 spielte er Kommissar Korbinian Hofer in der ZDF-Kultserie "Die Rosenheim-Cops". Als Musiker trat der gebürtige Münchner mit der Showband "Discotrain" auf und veröffentlichte im Jahr 2011 die CD "München im Sommer". Auch auf der großen Leinwand war Hannesschläger immer wieder in kleineren Rollen zu sehen. Unter anderem war er der Barmann in Michael "Bully" Herbigs Komödien-Hit "Der Schuh des Manitu".

Erst im Herbst 2019 hatte er seine unheilbare Krankheit öffentlich gemacht und bekanntgegeben, dass er nicht mehr in der Erfolgsserie mitspielen kann. Zuletzt hatte er nach Informationen der "Bild"-Zeitung im Januar 2020 wegen seiner Krankheit auch eine Theaterrolle absagen müssen. Hannesschläger hinterlässt seine Ehefrau Bettina, die er 2018 geheiratet hatte. Er lebte bis zuletzt in seiner Geburtsstadt München.

Nach Angaben auf seiner Homepage hat Hannesschläger im Laufe seiner Karriere in mehr als 45 Theaterstücken und rund 40 Kino- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Er trat auch als Kabarettist auf und hatte mit "Discotrain" auch seine eigene Band. Seine wichtigste Rolle aber war die des schwergewichtigen Kommissars Korbinian Hofer in den "Rosenheim-Cops", in der er 17 Jahre lang zu sehen war.