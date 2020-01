"Rosenheim Cops": Joseph Hannesschläger ist tot

Der beliebte Schauspieler Joseph Hannesschläger ist am Montag, 20. Januar 2020, verstorben.

Er war 17 Jahre lang das Gesicht einer der beliebtesten deutschen Fernsehserien: Joseph Hannesschläger, der "Rosenheim-Cop", ist tot. Er verlor den Kampf gegen den Krebs am Montag im Alter von 57 Jahren (*2. Juni 1962), wie die PR-Agentur Presse-Partner unter Berufung auf Hannesschlägers Ehefrau Bettina bestätigte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Hannesschläger starb in München. Seine Frau sei bei ihm gewesen, teilte die PR-Agentur mit.

Wie zuletzt bekannt wurde, war die Krebs-Erkrankung des beliebten "Rosenheim Cops"-Darsteller nicht mehr zu heilen. Er litt an einem neuroendokrinen Tumor. Joseph Hannesschläger wurde nur noch palliativ, das heißt, schmerzlindernd, aber nicht mehr heilend behandelt wird. Der Schauspieler lebte zuletzt in einem Hospiz. Zuvor musste er die Rolle in dem Stück "Wer hat Angst vorm weißen Mann" absagen.

Christian Ude, ein Freund des Schauspielers und ehemaliger Oberbürgermeister von München, hatte ihm noch Mut gemacht. "Im November staunten wir über seine Souveränität, seinen Humor und seinen Realismus angesichts der schweren Erkrankung."

"Ansteckender Humor"

Ude und seine Frau hatten den beliebten Schauspieler dreimal in drei Monaten besucht. Auf dem Foto, das Ude teilte, sieht man die drei auf einem Krankenbett sitzen, Hannesschläger hat seinen Arm um Udes Frau gelegt - alle drei lächeln.

Ude schreibt weiter: "Josef, wir danken Dir für die Freundschaft, für deinen ansteckenden Humor und für die Vermittlung der Einsicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Viel Kraft für die Pläne, die Du noch verwirklichen willst."

Seit 17 Jahren als Kommissar Hofer im Einsatz

Seit 2002 spielte er Kommissar Korbinian Hofer in der ZDF-Kultserie "Die Rosenheim-Cops". Als Musiker trat der gebürtige Münchner mit der Showband "Discotrain" auf und veröffentlichte im Jahr 2011 die CD "München im Sommer". Auch auf der großen Leinwand war Hannesschläger immer wieder in kleineren Rollen zu sehen. Unter anderem war er der Barmann in Michael "Bully" Herbigs Komödien-Hit "Der Schuh des Manitu".

Erst im Herbst 2019 hatte er seine unheilbare Krankheit öffentlich gemacht und bekanntgegeben, dass er nicht mehr in der Erfolgsserie mitspielen kann. Zuletzt hatte er nach Informationen der "Bild"-Zeitung im Januar 2020 wegen seiner Krankheit auch eine Theaterrolle absagen müssen. Hannesschläger hinterlässt seine Ehefrau Bettina, die er 2018 geheiratet hatte. Er lebte bis zuletzt in seiner Geburtsstadt München.

Nach Angaben auf seiner Homepage hat Hannesschläger im Laufe seiner Karriere in mehr als 45 Theaterstücken und rund 40 Kino- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Er trat auch als Kabarettist auf und hatte mit "Discotrain" auch seine eigene Band. Seine wichtigste Rolle aber war die des schwergewichtigen Kommissars Korbinian Hofer in den "Rosenheim-Cops", in der er 17 Jahre lang zu sehen war.