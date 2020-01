Joseph Hannesschläger: "Rosenheim Cop" kämpft gegen Krebs - Freund Christian Ude steht ihm zur Seite

Joseph Hannesschläger, dem beliebten Schauspieler aus der Serie "Die Rosenheim Cops" geht es immer schlechter. Er leidet an Krebs, der mittlerweile nur noch palliativ, das heißt, schmerzlindernd, aber nicht mehr heilend behandelt wird.

Nun hat ihm sein Freund, der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude, auch auf Facebook Mut gemacht: "Im November staunten wir über seine Souveränität, seinen Humor und seinen Realismus angesichts der schweren Erkrankung."

Joseph Hannesschlägers "ansteckender Humor"

Ude und seine Frau haben den beliebten Schauspieler dreimal in drei Monaten besucht. Auf dem Foto, das Ude teilte, sieht man die drei auf einem Krankenbett sitzen, Hannesschläger hat seinen Arm um Udes Frau gelegt - alle drei lächeln.

Ude schreibt weiter: "Josef, wir danken Dir für die Freundschaft, für deinen ansteckenden Humor und für die Vermittlung der Einsicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Viel Kraft für die Pläne, die Du noch verwirklichen willst."

Joseph Hannesschläger mittlerweile im Hospiz

Mittlerweile befindet sich der Schauspieler in einem Hospiz. Zuletzt musste er die Rolle in dem Stück "Wer hat Angst vorm weißen Mann" absagen. Die Bild zitiert den Schwerkranken: "Ich musste diese tolle Rolle in der Komödie leider absagen."