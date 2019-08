"Bei der Macht von Greyskull!" - dieser Ruf ist den Kindern der 80er und 90er noch bekannt. Die Kultserie "Masters of the Universe" rund um He-Man und seinen großen Widersacher Skeletor kommt zurück. Filmemacher Kevin Smith gab auf der Power-Con in Anaheim, Kalifornien bekannt, dass er für den Streamingdienst eine neue Anime-Serie mit dem Titel "Masters of the Universe - Revelation" produzieren wird.

