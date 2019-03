Köln 07.03.2019

RTL-Show

Haufenweise Kondome und zwei Kandidaten sind zu heiß: So geht es los bei Temptation Island

In der ersten Folge von Temptation Island am 6. März ging es bereits heiß her. Ein Single-Mann und eine Single-Frau weniger und die Zimmer voller Kondome. Der vergebene Salvatore flirtete unterdessen heftig fremd und gefährdet dadurch seine Beziehung.