Immer mehr ehemalige Kandidatinnen der Show "Germany’s Next Topmodel" erheben schwere Vorwürfe, die auch Moderatorin Heidi Klum betreffen. Die Anschuldigungen wiegen sogar so schwer, dass eine Teilnehmerin nun kurz vor dem Finale der Sendung den Rücken kehrt.

Am Donnerstag (26. Mai 2022) soll Heidis neues Topmodel auf ProSieben gekürt werden. Doch schon im Vorfeld hatte das Video einer Ex-Kandidatin für Aufsehen gesorgt: In einem 28 Minuten langen YouTube-Clip berichtet Lijana Kaggwa, wie es tatsächlich hinter den Kulissen der Show zugehen soll. Das Video hat mittlerweile über zwei Millionen Aufrufe.

Nathalie Volk: "Heidi ist ein sehr falscher Mensch"

Nun reagierte eine weitere Ex-Teilnehmerin auf die Anschuldigungen und erhebt ihrerseits schwere Vorwürfe gegen das Team der Sendung bzw. die Produktionsfirma Redseven Entertainment. Nathalie Volk nahm 2014 an der Show teil und eckte dort regelmäßig mit ihren Mitstreiterinnen an. Kürzlich schrieb sie in einer Instagram-Story: "Heidi ist ein sehr falscher Mensch. Ich hatte blaue Flecken und geblutet wegen der Alten und ich war 16."

Doch das ist noch nicht alles: "Erzähl mal lieber wie GNTM illegal in den Staaten gedreht wird, für die angeblichen ,Jobs', die vorentschieden werden, hat die Produktion uns bei der Einwanderung an der Grenze gesagt, dass wir lügen sollen, somit zahlt die Produktion keine Steuern", schreibt Nathalie Volk weiter. "Diese Show ist Körperverletzung und Mobbing an jungen Frauen und dafür wollen diese Unmenschen noch einen NDA."

Die Sendung sei ebenso falsch wie "die angebliche Model-Mama" und sollte nach Volks Meinung abgesetzt werden. Einige Tage später verteidigt sie ihr Statement in einer weiteren Instagram-Story: "Die Verantwortlichen müssen sich nun stellen. Zeigt nur die bittere Wahrheit hinter dem Kommerz."

Teilnehmerinnen verteidigen Model-Sendung

Doch nicht alle Ex-Kandidatinnen haben eine so negative Meinung zu der Sendung: Romina Palm sagt beispielsweise dazu: "Ich kann einige ihrer Punkte nachvollziehen. Es ist eben eine TV-Show! Dessen muss man sich bewusst sein. Wir Zuschauer wollen unterhalten werden. Jedoch ist es der eigene Mund, aus dem man spricht. Natürlich kann man gezielt versuchen, gewisse Dinge rauszukitzeln, ob du dich darauf einlässt, ist ganz dir überlassen."

Die ehemalige Teilnehmerin Jackie Wruck findet deutlichere Worte: "Ich finde die Vorwürfe respektlos gegenüber dem Team. Ja, mir tut es leid, was Lijana passiert ist, aber alles auf die Produktion und GNTM abzuwälzen, finde ich nicht fair."

Im Gespräch mit der Zeitschrift Gala kommentierte eine Sprecherin der Sendung inzwischen die Vorwürfe: "Frau Volk macht alles, um sich medial ins Gespräch zu bringen", wird Tina Land zitiert. Gegen Ex-Kandidatin Lijana Kaggwa prüfe der Sender rechtliche Schritte.

Kandidatin entscheidet sich gegen Final-Teilnahme

Aufgrund des YouTube-Videos hat sich eine Kandidatin der aktuellen Staffel jedoch dazu entschlossen, nicht beim Finale zu erscheinen: Jasmin Jagers verließ die Show zwar bereits vor einigen Wochen, da sie es aber unter die Top 20 schaffte, hätte sie eigentlich einen gemeinsamen Auftritt mit den anderen Kandidatinnen gehabt.

Auf Instagram schrieb sie: "Da auch ich das Video von der lieben Lijana gesehen habe, bin ich zu dem endgültigen Entschluss gekommen, nicht an dem Top-20-Walk teilzunehmen, da ich so etwas nicht unterstützen werde und vor allem in Zukunft wenig damit in Verbindung gebracht werden möchte."

Das könnte dich auch interessieren: Nach Tod von Kasia Lenhardt: Ihr Mutter teilte bewegende Worte via Social Media