Ein großes Comeback kommt auf alle Zuschauer*innen der RTL-Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" (GZSZ) zu. Die Reaktionen sind bislang unterschiedlich: Während viel Freude am Set herrscht, sind manche auch verwundert. Denn die ursprüngliche Rolle des TV-Stars gilt im GZSZ-Kosmos als gestorben.

Die Rede ist von der Schauspielerin Susan Sideropoulos (40), die nun im GZSZ-Spinoff "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst" in einer Hauptrolle auftauchen wird. Das verkündeten RTL und die Produktionsfirma Ufa Serial Drama am Montag (13. September 2021). Ihren letzten Auftritt hatte Sideropoulos als Verena Koch vor knapp zehn Jahren, doch ihre Rolle endete, als Verena bei einem Autounfall ums Leben kam.

Susan Sideropoulos wieder bei GZSZ: Tränenreicher Abschied vor zehn Jahren

Besonders erfreut über die Rückkehr zeigt sich Daniel Fehlow, der den Ehemann von Verena Koch, Leon Monero, spielte gegenüber RTL: "Der Abschied von Susan bei GZSZ war tränenreich – nicht nur laut Drehbuch, sondern auch für mich als Kollege. Wir haben uns seitdem zwar nicht aus den Augen verloren, doch dass ich nun wieder mit Susan vor der Kamera stehe, ist natürlich großartig! Ich freue mich sehr auf die gemeinsamen Dreharbeiten an der schönen Ostsee".

Bereits am 13. September ist es so weit und die beiden stehen wieder gemeinsam vor der Kamera. Welche Rolle Sideropoulos einnehmen wird, ist noch unklar, da ihr Seriencharakter als verstorben gilt. Möglich wäre eine Rückkehr als tote Verena Koch oder in einer ganz anderen Rolle. Wann die Serie ausgestrahlt wird, ist laut der Süddeutschen Zeitung noch nicht bekannt.