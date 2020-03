Gibt es beim Bachelor ein Drehbuch? Teilnehmerin verrät wichtige Details

Es ist eine Frage, die sich bereits viele Zuschauer gestellt haben: Gibt es bei der Fernsehshow "Der Bachelor" ein Drehbuch? Seit dem 4. März ist die Staffel 2020 Geschichte. Mit Natali Vrtkovska aus Neustadt bei Coburg wollte auch eine Fränkin die letzte Rose von Bachelor Sebastian bekommen. Doch sie konnte ihn nicht überzeugen - aus diesem Grund.

Diana Kaloev, eine andere Teilnehmerin der diesjährigen Staffel, beantwortetet jetzt in einer Fragerunde auf Instagram die Fragen ihrer Fans. Eine Frage: Gibt es eine Drehbuch bei dieser Casting-Show?

"Der Bachelor": Gibt es ein Drehbuch?

Die Antwort liefert die Finalistin in ihrer Fragerunde auf Instagram. Sie dürfte so manchen Zuschauer der Show überraschen. Außerdem berichtet Diana ein wichtiges Detail, dass die Folgen zu dem macht, wie sie beim Zuschauer ankommen. Ihr Antworten gibt's in diesem Video.

Alle Folgen von "Der Bachelor" und der Talk mit Frauke Ludowig können Sie bei TVNow auch nach Ende der aktuellen Staffel nachschauen.