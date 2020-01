Der Traum von einer Modelkarriere treibt sie an. Für "Germany's next Topmodel" (GNTM) gibt Julia F. alles: Die 20-Jährige legte für die neue Staffel der Show sogar ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau auf Eis. Und die junge Frau aus dem unterfränkischen Schweinfurt geht selbstbewusst in die Casting-Shows: "Ich habe gute Chancen, da ich durch meinen Look etwas außergewöhnlicher bin und es mal etwas Neues wäre", sagt sie zu ProSieben.

Die Fränkin mit dem rollenden "R" fühlt sich selbst wunderschön - ihr Selbstbewusstsein scheint grenzenlos. Und das obwohl, oder gerade weil sie an einer seltenen Krankheit leidet. Julia hat am ganzen Körper keine Haare. "Ich möchte den Zuschauern zeigen, dass man, egal wie man aussieht, schön sein kann", erklärt sie. "Und dass man sich auch ohne Haare weiblich fühlen kann."

GNTM 2020: Julia hat am ganzen Körper keine Haare

Ihren Look hat sich Julia nicht selbst ausgesucht: Sie leidet an der Autoimmunkrankheit "Alopecia". In ihrem Vorstellungsvideo sagt die Kandidatin, die ab Donnerstag (30. Januar 2020) in der neuen Staffel auf ProSieben zu sehen sein wird, welche Auswirkungen diese Krankheit auf ihren Körper hat: "Das kann man sich so vorstellen, dass das Immunsystem permanent gegen die Haare ankämpft und deswegen habe ich am ganzen Körper keine Haare."