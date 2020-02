"Friends": Kultserie kehrt zurück - warum sich Fans aber nicht zu früh freuen sollten

Mit auf zehn Staffeln verteilten 236 Folgen gehört "Friends" zu den erfolgreichsten US-Sitcoms aller Zeiten. Die im Jahr 1994 gestartete Serie war für ihre sechs Hauptdarsteller, darunter Jennifer Aniston und Courteney Cox, ein Sprungbrett ins lukrative Filmbusiness, bis sie 2004 eingestellt wurde.

Die Popularität von "Friends" ist seither allerdings ungebrochen. Auch weil die Serie lange Zeit beim Streamingdienst Netflix zu sehen war. Seit 14. November 2019 sind die zehn Staffeln bei Amazon Prime verfügbar.*

It's happening: Comeback von "Friends" steht fest

Und alle alten wie neuen Serien-Fans können sich nun über eine Comeback der Kultserie freuen. Jennifer Aniston ("Rachel") verkündete am Freitag (21. Februar 2020) schlicht "It's happening..." auf ihrem Instagram-Account. Das zugehörige Foto zeigt sie mit dem Hauptcast (Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer).

Die knapp 8,5 Millionen Leute, denen Anistons Instagram-Post gefällt (Stand: Samstag, 22. Februar, 14 Uhr), wussten natürlich, worum es geht: Das lang ersehnte "Friends"-Comeback wird Realität. Genauere Informationen hat das Branchenmagazin "Variety". Demnach wird es anlässlich des Starts von HBO Max zu der Wiedervereinigung kommen.

Wer nun allerdings auf viele neue Episoden gehofft hat, wird enttäuscht sein. Laut Ankündigung handelt sich bei dem Comeback nämlich um eine einmalige Sache. Die "Folge", die nicht einmal ein Drehbuch haben wird, soll lediglich dazu dienen, den im Mai 2020 startenden Video-on-Demand-Dienst zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Schließlich nimmt HBO Max auch alle "Friends"-Folgen ins Programm auf.

Ob deutsche Fans jemals in den Genuss der - einmaligen - "Friends"-Rückkehr kommen, steht in den Sternen. Denn playcentral.de zufolge soll der neue Streamingdienst HBO Max vorerst nicht nach Deutschland kommen. Im Moment bleiben also hierzulande nur Amazon oder die Blu-Rays, um sich die Kult-Soap mit dem Rembrandts-Titelsong "I'll Be There For You" zu gönnen.

