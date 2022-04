Was läuft am Osterwochenende im Fernsehen?

im Fernsehen? Wenig Filme mit christlich-religiösem Bezug

Viele Shows , Spielfilme und Erstausstrahlungen

, und Gottesdienst live aus Rom im Programm

Früher war es üblich, dass die großen Fernsehsender gestreut über die Osterfeiertage altbekannte Monumentalfilme mit christlich-religiösen Bezügen ausstrahlten - das haben sich Deutschlands Sender mittlerweile recht einhellig abgewöhnt. Bei den großen TV-Anbietern laufen in diesem Jahr eher Shows, Spielfilme und einige Erstausstrahlungen. Fans von Florian Silbereisen können ihn zum Beispiel Samstagabend bei RTL und Sonntagabend im ZDF erleben. Eine Auswahl, was sich über das Feiertagswochenende einzuschalten lohnen könnte.

"Wer weiß denn sowas?", "DSDS" und "The Masked Singer": Diese Shows laufen am Karsamstag

RTL sucht derweil weiter den nächsten Superstar. Karsamstag kommt die erste Liveshow der 19. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Die Jury besteht inzwischen Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad. Gastjuror ist am Samstag Thomas Anders (Ex-Modern-Talking-Kompagnon des langjährigen Chefjurors Dieter Bohlen). Moderator der Show in Köln ist Marco Schreyl, der schon von 2005 bis 2012 dabei war.

RTLzwei hat in der Osternacht (16. April ab 23.50 Uhr) den Bibel-Actionkrimi "Auferstanden" aus dem Jahr 2016 im Programm, in dem ein römischer Militärtribun als Ermittler nach dem Verschwinden von Jesu Leiche pathetisch zum überzeugten Christen wird.

ZDFneo hat tagsüber lauter Otto-Filme im Programm und abends "Die Bourne Verschwörung" und "Das Bourne Ultimatum". Das ZDF zeigt einen neuen Krimi: "Wilsberg: Ungebetene Gäste", Sat.1 die Disney-Realverfilmung des Klassikers "Dschungelbuch"von 2016 namens "The Jungle Book".

Ostersonntag im TV: Gottesdienst live aus Rom und viele Spielfilme

Auch kirchliche Sendungen stehen zu Ostern auf dem Programm, das Erste etwa überträgt am Sonntagmorgen (10.00 bis 12.20 Uhr) aus Rom den Gottesdienst und Segen des Papstes ("Urbi et Orbi").

RTL zeigt tagsüber mehrere "Ice Age"-Filme. Am Abend kommt im ZDF eine neue Episode der Urlaubsreihe "Das Traumschiff" mit Florian Silbereisen als Kapitän: Es geht nach Mauritius. Beim "Tatort" ist Ostern erst am Montag ein neuer Fall zu sehen, am Sonntag wird der Krimi "National feminin" (2020) mit Maria Furtwängler wiederholt.

Spielfilme gibt es zur besten Sendezeit viele, darunter die Disney-Animation "Die Eiskönigin 2" (Sat.1), die Agentenaction "James Bond 007: Spectre" (ProSieben), das Monumentalepos "Gladiator" (ZDFneo), die Romanze "Ein Herz und eine Krone" mit Audrey Hepburn und Gregory Peck (3sat), der Sci-Fi-Thriller "Arrival" mit Amy Adams (RTLzwei) und der Kultfilm "Die Goonies"(Kabel eins).

Tatort, Komödien und Drama: Das Fernsehprogramm am Ostermontag

Diesmal kommt der Ostermontags-"Tatort" aus Frankfurt - Titel: "Finsternis". ProSieben zeigt zur besten Sendezeit die Nazi- und Fanatismussatire "Jojo Rabbit", 3sat Billy Wilders Komödienklassiker "Manche mögen's heiß" mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon und Arte Caroline Links Gehörlosendrama "Jenseits der Stille".

Der ARD-Kanal One hat außerdem die Slapstickkomödie "Der Partyschreck" im Programm (18.35 Uhr) und ZDFneo ab 15.30 Uhr alle sechs Folgen von "Silas" mit Patrick Bach. Es handelt sich um die ZDF-Weihnachtsserie von 1981.