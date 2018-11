Fastnacht in Franken 2019: Alle Informationen zur Kult-Veranstaltung im Ticker

Die "Fastnacht in Franken" begeistert Jahr für Jahr Jung und Alt und ist für viele Menschen ein absoluter Pflichttermin im Frühling. Damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben, was im Jahr 2019 auf Sie zukommt, fasst inFranken.de alle wichtigen Ereignisse im Ticker zusammen.

Update am 27.11.2018 um 14.11 Uhr: So findet die BR-Kultsendung "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim statt

Die "Fastnacht in Franken" lockt Jahr für Jahr viele Zuschauer an. Egal ob vor Ort oder vor dem TV: Die Veranstaltung erfreut sich stets großer Beliebtheit. Auch für 2019 wird wieder ein buntes Event geplant. inFranken.de beantwortet die wichtigsten Fragen dazu. Seit wann findet die "Fastnacht in Franken" statt? Wo wird das Event ausgetragen? Wen dürfen die Zuschauer dieses Jahr erwarten?