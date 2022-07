Kehrt der Pop-Titan zurück zu "Deutschland sucht den Superstar"? Eine Schlagzeile, die man im letzten Jahr wohl kaum für möglich gehalten hat. Schließlich trennte sich RTL nach 20 Jahren vom Jury-Urgestein Dieter Bohlen. Der Privatsender sprach im März 2021 davon, dass sich die Talentshow "DSDS" ab der kommenden Staffel komplett neu erfinden werde. Und so tauschte man die komplette Jury für die 19. Staffel aus.

Doch nun kommt die Rolle rückwärts. Offenbar sorgte Florian Silbereisen als neuer "Jury-Chef" nicht für die erhofften Quoten. Neben dem Schlagerstar saßen in der vergangenen Staffel von "DSDS" Sängerin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad in der Jury. Jetzt kommt der selbsternannte "Poptitan" Dieter Bohlen für die 20. und auch letzte Staffel "Deutschland sucht den Superstar" zurück. Das bestätigte RTL am Mittwoch.

RTL: Show-Finale mit "überraschendem Comeback"

"Nach zwei sehr erfolgreichen Jahrzehnten werden wir die Show ein letztes Mal groß feiern. Und zum großen Finale darf Dieter Bohlen nicht fehlen. Wir haben viel verändert bei RTL, wir stehen für positive Unterhaltung und daran halten wir auch fest. Das werden wir nun gemeinsam mit Dieter Bohlen auch bei 'Deutschland sucht den Superstar' beweisen. Wir freuen uns sehr, dass er dabei ist. Es ist wie auch sonst unter Freunden: Manchmal tut eine Pause gut. Gemeinsam machen wir im kommenden Jahr eine große, begeisternde, positive letzte DSDS Staffel."

So drückt es RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner in einer Pressemitteilung des Kölner TV-Senders am Mittwoch (13.7.2022) aus. Die angesprochene Pause wird nun für die letzte Staffel der RTL-Castingshow beendet. Ob diese jedoch definitiv und wirklich die letzte bleibt, darf natürlich angesichts der Freude am Umentscheiden bezweifelt werden. Wer weiß, wie sich der Sender entscheidet, sollte die 20. Staffel überragend laufen.

Die Jury der 19. Staffel - Florian Silbereisen, Ilse deLange und Toby Gad - wird laut RTL ihre Arbeit nicht fortsetzen. Mit Florian Silbereisen sei man aber daran, neue, " eigenständige Programmformate" zu entwickeln, so RTL. Markus Küttner dazu: "DSDS mit Florian Silbereisen, Ilse deLange und Toby Gad war frisch, spannend und hat uns viel Freude gemacht. Mein großer Dank gilt allen dreien, die mit ihrer großen Musikexpertise und ihrem Gespür für Musiktalente die Show bereichert haben. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen." War Florian Silbereisen am Ende zu nett? Oder versucht der Sender mit der polarisierenden Personalie Dieter Bohlen wieder für bessere Einschaltquoten zu sorgen? Ein RTL-Mitarbeiter soll "Bild" gesagt haben: "Man hat festgestellt, dass DSDS, wenn überhaupt, nur mit Dieter hinhaut."

Rückkehr zu "DSDS": Das sagt Dieter Bohlen dazu

Auch Dieter Bohlen äußerte sich zum Neustart bei RTL und seinem Comeback bei "DSDS": "Ich habe immer gesagt: Ich hatte eine Mega-Zeit bei dem Sender, ich habe mich zuhause gefühlt. Deshalb freue ich mich sehr, wieder bei DSDS zu sein. Wir werden eine Hammershow hinlegen und, so hoffe ich, wieder in aller Munde sein. Wenn Musik für euch das Ding eures Lebens ist, bewerbt euch bitte pronto, pronto, es ist das letzte Mal, dass ihr vor dem großen Meister singen könnt."

Seinem Selbstvertrauen hat die Pause offenbar nicht geschadet. Bohlen selbst hatte eine Rückkehr zu seinem "Haussender" RTL nie ausgeschlossen: "RTL hat mich nicht rausgeschmissen, wir haben einen Vertrag, der noch weit über dieses Jahr hinausläuft", sagte der 68-Jährige im vergangenen September in einem Instagram-Video.

In der vergangenen Staffel war Bohlen im Finale von "DSDS" kurz zu sehen. Eine Videobotschaft wurde eingeblendet. Auch damit hatte nach der Trennung zunächst niemand gerechnet.