Das Dschungelcamp erleben wir dieses Jahr ganz anders. Wegen des Coronavirus ersetzt "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" in diesem Jahr das beliebte Dschungelcamp. Der Gewinner der Show erhält ein Goldenes Ticket und kann damit an der kommenden Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps teilnehmen. Die 15. Ausgabe der Show soll 2022 wieder in Australien gefilmt werden.

Und auch dieses Jahr moderieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das Geschehen in der Dschungelshow. Dabei wird in den Live-Shows in Deutschland mit Studiogästen auf die vergangenen Staffeln zurückgeblickt. Die zwölf Kandidaten für die RTL-"Dschungelshow" stehen jetzt fest, wie der Sender mitteilte.

Dschungelcamp 2021: Diese zwölf Kandidaten kämpfen um das Goldene Ticket

Neben dem ehemaligen "Bachelor" Oliver Sanne (34) wird unter anderem Drag Queen Nina Queer (35) um den Einzug in das nächste Dschungelcamp kämpfen. An dem Wettbewerb um das Goldene Ticket beteiligen sich diverse Gesichter aus anderen Reality-Formaten.

Mit dabei sind etwa "Prince-Charming"-Gewinner Lars Tönsfeuerborn (30), Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic (26), "Love-Island"-Teilnehmer Mike Heiter (28) und Christina Dimitriou (29), die durch die Sendung "Temptation Island" bekannt wurde.

Auch "Reality-Urgestein" Frank Fussbroich (52) und Xenia von Sachsen (34) nehmen demnach an der 15-teiligen Liveshow teil. Sängerin Lydia Kelovitz (30), die bei "Deutschland sucht den Superstar" teilnahm, Model Zoe Saip (21) und "Adam sucht Eva"-Teilnehmerin Djamila Rowe (53) vervollständigen die Kandidatenliste.

Wahl-Fränkin im Dschungelcamp: "Eis am Stiel"-Darstellerin nimmt an Staffel 14 teil

Auch eine Fränkin ist in diesem Jahr unter den Teilnehmern: Schauspielerin Bea Fiedler (63) startete in den Siebzigern ihre Karriere als Fotomodell und war dabei unter anderem im Playboy zu sehen. In den Achtzigern machte sie sich mit Auftritten in deutschen Sexkomödien einen Namen, unter anderem in der Filmreihe "Eis am Stiel". Geboren im Ruhrpott, zog es Fiedler in den Neunzigern schließlich nach Erlangen, wo sie in einem Lokal arbeitete und auch heute noch wohnt.

Die erste Folge von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" wird am Freitag, 15. Januar um 22.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Auch in der RTL-Mediathek werden die Folgen bereitstehen. Begleitet wird die "Dschungelshow" mit der Single "Prisoner" von Miley Cyrus und Dua Lipa.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.