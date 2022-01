"Ich bin ein Star - holt mich hier raus": Ab 21. Januar 2022 bei RTL

bei RTL Dschungelcamp findet dieses Jahr in Südafrika statt, nicht in Australien

statt, nicht in Australien Moderiert wird der Dschungelspaß von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, auch Dr. Bob ist wieder dabei

auch ist wieder dabei Diese 12 Kandidat*innen ziehen ins Dschungelcamp

Während Deutschland im Winter bibbert, sind zwölf "Promis" schon im Dschungelfieber. Es ist wieder Zeit für "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!", besser bekannt unter dem inoffiziellen Namen "Dschungelcamp". Mittlerweile wurden alle Teilnehmer*innen für die Show bestätigt. Eine Kandidatin wurde jedoch kurzfristig ausgetauscht: Die Witwe von Schauspieler Willi Herren, Jasmin Herren, zieht als Ersatzkandidatin ins RTL-Dschungelcamp ein. Sie beerbt Kuppelshow-Teilnehmerin Christin Okpara, bei der sich nach Angaben von RTL «Unstimmigkeiten zum Impfstatus» ergeben haben sollen. Wie der "Spiegel" berichtet, wurde Okpara mit gefälschtem Impfpass erwischt.

Christin Okpara mit gefälschtem Impfpass erwischt: Anzeige!

Christin Okpara wurde demnach offenbar schon vor einigen Tagen bei der Einreise nach Südafrika mit einem gefälschten Impfpass erwischt. Nach der Kontrolle habe Okpara eine Anzeige wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung erhalten. Den gefälschten Impfpass erwähnt RTL in seiner offiziellen Stellungnahme nicht: Einem Sendersprecher zufolge besteht der Verdacht, dass Okpara dem Produktionsteam die Unwahrheit gesagt habe. Der Vertrag mit ihr sei gekündigt worden.

RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner wird in einer Mitteilung mit den Worten zitiert, dass die «Unstimmigkeiten» bei Christin Okpara «in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren».

Ein Produktionsmitarbeiter wird gegenüber "Bild" deutlich: "Bei einem Test in Südafrika wurden so geringe Antikörperwerte bei Christin gemessen, dass sie eigentlich gar nicht geimpft sein kann."

Ich bin ein Star - holt mich hier raus: Dschungelcamp 2022 in Südafrika

Am Freitag, 21. Januar, um 21.30 Uhr, ist die erste Folge des diesjährigen Dschungelcamps bei RTL zu sehen. Auch in diesem Jahr führt das kongeniale Moderatoren-Duo aus Sonja Zietlow und Daniel Hartwich wieder durch den Dschungelspaß.

Doch auch "IBES2022" steht im Schatten der Corona-Pandemie. Statt aus dem australischen Dschungel kommt das Camp 2022 aus der südafrikanischen Savanne. Südafrika - da war doch was? Richtig, das Land gilt als Ursprung der Omikron-Variante, die sich derzeit rasend schnell in Europa - und mehr und mehr auch in Deutschland - verbreitet. Bis zum Dezember letzten Jahres stand das Dschungelcamp deshalb arg auf der Kippe. Doch im Gegensatz zum Corona-Geschehen hierzulande ist die Lage in Südafrika mittlerweile deutlich entspannter.

Nachdem am Kap die von Omikron getriebene vierte Infektionswelle Mitte Dezember ihren Höhepunkt erreicht hatte, strich die Regierung in Pretoria kurz vor Silvester die meisten Corona-Restriktionen. Südafrika entwickelt sich nach Streichung der meisten Reisebeschränkungen wieder zum gefragten Ziel für Touristen. Die zwölf Dschungelcamp-Promis können also einigermaßen unbesorgt nach Südafrika reisen.

Dschungelcamp: Diese 12 Kandidat*innen ziehen ein

Doch wer ist überhaupt dabei bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" 2022? Der bekannteste unter ihnen ist mit Sicherheit Harald Glööckler (56). Der extrovertierte Designer wollte noch nie einfach nur "dazugehören" oder sich unterordnen. Ihm ist egal, was andere von ihm denken - eine Eigenschaft, die ihm im RTL-Camp sicherlich zugutekommen kann. Bereits seit November trainiert Glööckler im heimischen Garten mit einem Personal Trainer für die Show. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Manschetten", räumt Glööckler ein. "Aber ich mache das jetzt und überlege nicht lange." Man dürfe sich nicht provozieren lassen. "Das ist das eigentliche Geheimnis. Wenn die mir ein Glas Gnu-Pisse hinstellen, denke ich nicht lange nach. Sonst kommt der Ekel. Und man sollte höflich bleiben", sagt der 56-Jährige.

Auch das Reality-Sternchen Christin Okpara (25) sollte dabei sein, wurde jedoch kurzfristig ausgetauscht. Wie RTL mitteilte, gab es "Unstimmigkeiten zum Impfstatus", die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren.

Für die 25-Jährige springt nun Jasmin Herren (43) ein. Die Witwe von Willi Herren ist als Ersatzkandidatin mit nach Südafrika gereist, jetzt darf sie aber tatsächlich ins Dschungelcamp einziehen, am Lagerfeuer sitzen, Reis und Bohnen futtern, an ekligen Prüfungen teilnehmen und hoffentlich aus dem Nähkästchen plaudern. Erfahrungen mit "IBES" hat sie sozusagen aus erster Hand: Ihr im vergangenen Jahr verstorbener Ehemann Willi Herren nahm 2015 am Dschungelcamp teil.

Es gibt auch einen Kandidat*innen aus Franken: Peter Althof (66). Peter Althof wurde am 17.08.1955 in Nürnberg geboren. Er ist internationaler Personenschützer und weltweit in der Sicherheitsbranche tätig. Als Bodyguard war er bereits schon für Muhammad Ali, Michael Jackson, Claudia Schiffer, Michael Schuhmacher und viele andere Kunden (u. a. für den DFB) im Einsatz. In der Boxszene hat er die Klitschko Brüder, Henry Maske, Axel Schulz und Felix Sturm auf dem Weg in den Ring begleitet. Sein Interesse an Sicherheit und Gerechtigkeit werde er auch mit in den Dschungel nehmen.

Ebenfalls dabei ist Tina Ruland (55). Die Schauspielerin ist den meisten wahrscheinlich aus dem Kultfilm "Manta, Manta" (1991) mit Til Schweiger bekannt, in dem Ruland die Friseurin Uschi spielt. Drei Jahre später wurde Ruland mit dem Bambi ausgezeichnet und war in den Folgejahren noch in vielen weiteren Filmen und Serien zu sehen, unter anderem im "Tatort", bei "Ein Fall für zwei", "Wilsberg" oder in der Komödie "Harte Jungs" (2000). Seit 2015 erobert die 55-Jährige gemeinsam mit Tanja Bülter und Natascha Ochsenknecht als „Berlin Blonds“ bei Youtube auch noch das Internet und gibt dort Einblicke in Privates, Lifestyle, Fashion und alle Themen, die bewegen. Ruland lebt alleinerziehend mit ihren beiden Söhnen (11 und 17) in Berlin. "Ich will nicht die Campmutti werden. Das überlasse ich Harald Glööckler", stellte die Schauspielerin im RTL-Interview klar.

Wie der Vater so der Sohn? Schlagersänger Costa Cordalis (†2019) wurde im Jahr 2004 Dschungelkönig. 2022 zieht Sohn Lucas Cordalis ins Camp ein. Der 54-jährige Sänger und Musikproduzent feierte mit seinem Vater als "Cordalis" 1997 einen Hit mit "Viva la Noche". Als Komponist, Texter und Produzent kann Lucas Cordalis laut RTL-Angaben auf mehr als zehn Millionen verkaufte Tonträger und zahlreiche Platin- und Goldauszeichnungen zurückblicken. Auch seine "Trash-TV-Karriere" ist beachtlich. Der Mann von Daniela Katzenberger war schon beim "Promiboxen", der "Kart WM" oder "Schlag den Star" am Start - und natürlich bei der RTL 2-Reality-Show "Daniela und Lucas in Love". Cordalis stellt an die Dschungelküche keine großen Ansprüche. Seine Frau Daniela Katzenberger habe ihn bestens vorbereitet hat: "Manchmal kommt das, was sie kocht, relativ nah an eine Dschungelprüfung dran". Vielleicht ist seine Frau angesichts dieser Aussage auch ganz froh, dass Lucas Cordalis jetzt eine Weile nicht zu Hause ist.

Auch die Schauspielerin Anouschka Renzi (57) ist in diesem Jahr dabei. Anouschka Renzi ist die Tochter von Eva Renzi und Paul Hubschmid (Adoptivvater), zweier Schauspielstars, die ihren Weg vorzeichneten. Schon früh übte sie sich in diesem Metier. Im Alter von 17 Jahren zog sie nach New York, um Schauspielunterricht am dortigen Lee Strasberg Institute zu nehmen. Nach ihrer Rückkehr ließ der Erfolg nicht auf sich warten. Mit 18 Jahren stand sie zum ersten Mal auf einer Theaterbühne in Berlin. Zahlreiche Fernsehproduktionen, Kinofilme und Theaterinszenierungen folgten. Sie kann aber auch singen. Unter anderem hat sie zwei Singles veröffentlicht - "Robot Love" und "Stupid Man". In dem Mehrteiler von Dieter Wedel "Gier" hat sie auch drei Titel gesungen. Besonders bekannt wurde der Song "Hello Joe" komponiert Von Harold Faltermayer. Sie spricht vier Sprachen fließend, neben Deutsch Englisch, Französisch und Italienisch.

Manuel Flickinger (33) nimmt ebenfalls am "Dschungelcamp" teil. Er wurde am 11. Februar 1988 in Landstuhl geboren und ist Reality-TV-Teilnehmer und LGBT-Aktivist. Er wuchs als Einzelkind bei seinen Eltern in Obernheim-Kirchenarnbach auf. Mit 13 Jahren ließen sich seine Eltern scheiden und Manuel wuchs ab dann bei seinem Vater auf. 2009 nahm Manuel als 21-Jähriger an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar teil und schaffte es bis zum Casting vor Dieter Bohlen. Er hatte ein Medley mit Songs von Boy George, Cher und Annie Lennox vorbereitet. Im Frühjahr 2018 war er Teilnehmer bei der Dating-Doku-Soap "First Dates", deren Ausgaben auf VOX (Deutschland) bzw. ATV (Österreich) ausgestrahlt werden. Im Herbst 2019 war Manuel Kandidat in der ersten Staffel der homosexuellen Reality-Show "Prince Charming", die seit Oktober 2019 beim Streamingdienst RTL+ und im Frühjahr 2020 auf VOX zu sehen war. Er warb mit 19 Konkurrenten auf der griechischen Insel Kreta um den ersten schwulen TV-Bachelor Nicolas Puschmann. Diese Reise endete nach der 5. von 8 Folgen. Seit Frühjahr 2020 betreibt er mit der Diplom-Psychologin Sonja Tolevski den Beziehungs-Podcast „Loveattack“ mit Themen rund um Liebe, Beziehung und Partnerschaft. Im gleichen Jahr im Dezember veröffentlichten Flickinger und Tolevski das Buch zum Podcast mit dem Titel "Was mal über Beziehungen gesagt werden muss".

Der GZSZ-Star Eric Stehfest (32) ist 2022 auch dabei. Eric Stehfest ist Schauspieler, Künstler und Autor. Eric alias Chris Lehmann gelang der Sprung zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" quasi aus dem Stand. 2016 schaffte er es bei "Let's Dance" bis auf Platz 4 und tanzte sich in die Herzen der Zuschauer. 2018 stand er neben Sandra Borgmann als Kommissar vor der Kamera. 2019 gewann er „Dancing on Ice“. Doch bei all dem Erfolg ging der 32-Jährige immer offen damit um, dass er schon früh erfahren musste, wie hart das Leben sein kann: Drogen, Gewalt und sexueller Missbrauch prägten Erics Kindheit und Jugend. In seiner Biographie „9 Tage wach“, die ein Bestseller ist, verfilmt wurde und deutschlandweit an Schulen gelesen wird, setzt er sich mit seiner zehn Jahre andauernden Crystal-Meth-Sucht auseinander. Bei seiner Therapie ließ er sich im Rahmen einer RTL+ Dokumentation, die er selbst entwickelt hat, begleiten. Gemeinsam mit seiner Frau, Edith Stehfest, schrieb er das Buch „Rebellen lieben laut“, das auf Ediths erst kürzlich geführten Vergewaltigungsprozess eingeht und aktuell als Nachfolger von „9 Tage wach“ zur Verfilmung besprochen wird.

Filip Pavlovic (27) ist ebenfalls bestätigt. Wer sonst wenig RTL schaut, wird den jungen Hamburger kaum kennen. Laut dem Sender "kennt" man Pavlovic aus TV-Formaten wie der "Bachelorette" oder "Bachelor in Paradise". So viel mehr gibt die Vita des 27-Jährigen dann auch nicht her, außer zwei abgebrochener Ausbildungen und einem ebenfalls abgebrochenen Studium, nach dem er laut RTL ins "Unternehmen seiner Mutter" in die Reinigungsbranche einstieg. An Selbstvertrauen mangelt es dem Kraftsport-Fan trotzdem nicht. "Ich komme, um mir die Krone zu holen", tönt er im Vorfeld.

Mittlerweile ist auch das "Teppichluder" Janina Youssefian (39) für das diesjährige Dschungelcamp bestätigt. Janina Youssefian ist ein erfolgreiches Wäsche- und Fashionmodel sowie Künstlerin vor und hinter der Kamera. Sie wurde als Reality-Star bekannt, nachdem ihre dreijährige Affäre mit dem Pop-Titanen Dieter Bohlen große Aufmerksamkeit erregt hatte.

Bereits zweimal wurde sie für den deutschen Playboy abgelichtet, im Jahr 2020 zierte sie das Cover des Pariser Fashionmagazins „Moevir“. Einem größeren Publikum wurde Janina durch ihre Teilnahmen an verschiedenen Fernsehformaten bekannt, wie zum Beispiel als Gewinnerin bei „Promi Shopping Queen“, bei „Goodbye Deutschland“, „Reality Queen auf Safari“ oder „Adam sucht Eva“.

Die Bachelor-Kandidatin Linda Nobat (26) ist ebenfalls im Dschungel dabei. Linda Nobat ist 26 Jahre alt und in Hanau geboren und aufgewachsen. Sie sagt selbst, sie möchte gehört werden, denn sie sei eine sehr zielstrebige und temperamentvolle Frau mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein, Intellekt und dem Herz am rechten Fleck. Sie hat zwei Schwestern im Alter von 31 und 28 Jahren. Lindas Familienursprung findet sich in Kamerun, wodurch man auch auf Ihr Wesen schließen kann: Temperament und Power! Linda hatte es mit afrikanischen Wurzeln und als Frau nicht immer leicht in Deutschland, deswegen läuft sie stets mit einer gewissen Dosis Selbstliebe und Stärke durchs Leben. Es war für sie nicht immer leicht, sich zu beweisen, aber sie fragte sich „wenn nicht sie, wer dann?“ Wenn nicht sie stark für die Familie ist, wird es keiner für sie sein. Deswegen war sie immer der Fels in der Brandung für Ihre Familie, denn Familie bedeutet für Linda einfach alles!

Der Reality-Star Tara Tabitha (28) ist nun ebenfalls als Kandidatin für das Dschungelcamp von RTL verifiziert worden. Tara Tabitha, geboren am 03.03.1993, arbeitet als Model und Reality-Star. In Deutschland erlangte sie große Bekanntheit nach ihrer Teilnahme an der Show „Ex on the Beach“ (RTL+). Als Publikumsliebling wurde die gebürtige Österreicherin zur „Queen“ gewählt. Doch Tara ist vor allem in Österreich kein unbeschriebenes Blatt und ein alter Hase was das Showgeschäft betrifft. 2010 war sie bereits Teil von „Saturday Night Fever“, das Interesse an der Schönheit blieb: 2012 begannen die Dreharbeiten zu ihrer eigenen Reality-Sendung. Die Geschäftsfrau gründete daraufhin ihre eigene Modelinie und begeistert heute über 100.000 Fans auf Instagram.

mit dpa