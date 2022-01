"Ich bin ein Star - holt mich hier raus": 15. Staffel läuft ab 21. Januar 2022 bei RTL

Dschungelcamp findet dieses Jahr in Südafrika statt, nicht in Australien

Moderiert wird der Dschungelspaß von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, auch Dr. Bob ist wieder dabei

Welche Kandidaten ziehen ins Dschungelcamp?

Das neue Jahr ist gestartet und während Deutschland im Winter bibbert, sind zwölf "Promis" schon im Dschungelfieber. Es ist wieder Zeit für "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!", besser bekannt unter dem inoffiziellen Namen "Dschungelcamp".

Ich bin ein Star - holt mich hier raus: Diese Stars ziehen ins "Dschungelcamp"

Am Freitag, 21. Januar, um 21.30 Uhr, ist die erste Folge des diesjährigen Dschungelcamps bei RTL zu sehen. Auch in diesem Jahr führt das kongeniale Moderatoren-Duo aus Sonja Zietlow und Daniel Hartwich wieder durch den Dschungelspaß.

Doch auch "IBES2022" steht im Schatten der Corona-Pandemie. Statt aus dem australischen Dschungel kommt das Camp 2022 aus der südafrikanischen Savanne. Südafrika - da war doch was? Richtig, das Land gilt als Ursprung der Omikron-Variante, die sich derzeit rasend schnell in Europa - und mehr und mehr auch in Deutschland verbreitet. Bis zum Dezember letzten Jahres stand das Dschungelcamp deshalb arg auf der Kippe. Doch im Gegensatz zum Corona-Geschehen hierzulande ist die Lage in Südafrika mittlerweile deutlich entspannter.

Nachdem am Kap die von Omikron getriebene vierte Infektionswelle Mitte Dezember ihren Höhepunkt erreicht hatte, strich die Regierung in Pretoria kurz vor Silvester die meisten Corona-Restriktionen. Südafrika entwickelt sich nach Streichung der meisten Reisebeschränkungen wieder als gefragtes Ziel für Touristen. Die zwölf Dschungelcamp-Promis können also einigermaßen unbesorgt nach Südafrika reisen.

Harald Glööckler im Dschungelcamp: Höflich bleiben und Gnu-Pisse trinken

Doch wer ist überhaupt dabei bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" 2022? Offiziell bestätigt sind bislang (Stand 7. Januar 2022) vier mehr oder weniger Prominente. Der bekannteste unter ihnen ist mit Sicherheit Harald Glööckler (56). Der extrovertierte Designer wollte noch nie einfach nur "dazugehören" oder sich unterordnen. Ihm ist egal, was andere von ihm denken - eine Eigenschaft, die ihm im RTL-Camp sicherlich zugutekommen kann. Bereits seit November trainiert Glööckler im heimischen Garten mit einem Personal Trainer für die Show. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Manschetten", räumt Glööckler ein. "Aber ich mache das jetzt und überlege nicht lange." Man dürfe sich nicht provozieren lassen. "Das ist das eigentliche Geheimnis. Wenn die mir ein Glas Gnu-Pisse hinstellen, denke ich nicht lange nach. Sonst kommt der Ekel. Und man sollte höflich bleiben", sagt der 56-Jährige.

Ebenfalls sicher dabei ist Tina Ruland (55). Die Schauspielerin ist den meisten wahrscheinlich aus dem Kultfilm "Manta, Manta" (1991) mit Til Schweiger bekannt, in dem Ruland die Friseurin Uschi spielt. Drei Jahre später wurde Ruland mit dem Bambi ausgezeichnet und war in den Folgejahren noch in vielen weiteren Filmen und Serien zu sehen, unter anderem im "Tatort", bei "Ein Fall für zwei", "Wilsberg" oder in der Komödie "Harte Jungs" (2000). Seit 2015 erobert die 55-Jährige gemeinsam mit Tanja Bülter und Natascha Ochsenknecht als „Berlin Blonds“ bei Youtube auch noch das Internet und gibt dort Einblicke in Privates, Lifestyle, Fashion und alle Themen, die bewegen. Ruland lebt alleinerziehend mit ihren beiden Söhnen (11 und 17) in Berlin. "Ich will nicht die Campmutti werden. Das überlasse ich Harald Glööckler", stellte die Schauspielerin im RTL-Interview klar.

Wie der Vater so der Sohn? Schlagersänger Costa Cordalis (†2019) wurde im Jahr 2004 Dschungelkönig. 2022 zieht Sohn Lucas Cordalis ins Camp ein. Der 54-jährige Sänger und Musikproduzent feierte mit seinem Vater als "Cordalis" 1997 einen Hit mit "Viva la Noche". Als Komponist, Texter und Produzent kann Lucas Cordalis laut RTL-Angaben auf mehr als zehn Millionen verkaufte Tonträger und zahlreiche Platin- und Goldauszeichnungen zurückblicken. Auch seine "Trash-TV-Karriere" ist beachtlich. Der Mann von Daniela Katzenberger war schon beim "Promiboxen", der "Kart WM" oder "Schlag den Star" am Start - und natürlich bei der RTL 2-Reality-Show "Daniela und Lucas in Love". Cordalis stellt an die Dschungelküche keine großen Ansprüche. Seine Frau Daniela Katzenberger habe ihn bestens vorbereitet hat: "Manchmal kommt das, was sie kocht, relativ nah an eine Dschungelprüfung dran". Vielleicht ist seine Frau angesichts dieser Aussage auch ganz froh, dass Lucas Cordalis jetzt eine Weile nicht zu Hause ist...

Wer zieht ins Dschungelcamp? "Manta, Manta-Uschi" und der Sohn eines Dschungelkönigs sind bereits bestätigt

Bestätigter Kandidat Nummer vier ist Filip Pavlovic (27) - endlich auch mal ein klassischer C-, D- oder Z-Promi, wenn man so will. Wer sonst wenig RTL schaut, wird den jungen Hamburger kaum kennen. Laut dem Sender "kennt" man Pavlovic aus TV-Formaten wie der "Bachelorette" oder "Bachelor in Paradise". So viel mehr gibt die Vita des 27-Jährigen dann auch nicht her, außer zwei abgebrochener Ausbildungen und einem ebenfalls abgebrochenen Studium, nach dem er laut RTL ins "Unternehmen seiner Mutter" in die Reinigungsbranche einstieg. An Selbstvertrauen mangelt es dem Kraftsport-Fan trotzdem nicht. "Ich komme, um mir die Krone zu holen", tönt er im Vorfeld.

Weitere Kandidat*innen hat zumindest RTL noch nicht bestätigt - über die übrigen acht Stars und Sternchen darf also zum jetzigen Zeitpunkt noch fleißig spekuliert werden. Was wir an dieser Stelle natürlich gerne für euch tun.

Laut der gewöhnlich in puncto Dschungelcamp-Kandidat*innen gut informierten "Bild"-Zeitung ziehen diese Promis ebenfalls ins Camp ein (Angaben ohne Gewähr):

Schauspielerin Anouschka Renzi (57)

Schauspieler Eric Stehfest (32)

Model Janina Youssefian (39)

Reality-Star und "Prince Charming" Manuel Flickinger (33)

Bachelor-Kandidatin Linda Nobat (26)

Kuppelshow-Teilnehmerin Christin Okpara (25)

Wer die übrigen Promis sind, ist noch nicht bekannt. Sender RTL kommentiert die Gerüchte - wie üblich - nicht.

mit dpa