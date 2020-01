Dschungelcamp 2020: RTL gibt offizielle Liste der Kandidaten bekannt

Ich bin ein Star - holt mich hier raus: Am 10. Januar 2020 geht das Dschungelcamp in die 14. Runde. Schon jetzt interessiert die Zuschauer brennend, wer die Reise in den australischen Busch antreten wird. Doch um die Kandidaten macht RTL wie immer ein großes Geheimnis.

An Silvester wurde nun aber die offizielle Liste der Promis verkündet. Darunter ein ehemaliger Boxer, ein Ex-Bundesminister und die Ex vom Wendler. Doch schauen Sie selbst: Wen der vermeintlichen Stars kennen Sie?

Diese Stars ziehen in den Dschungel:

Marco Cerullo

Nach der "Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" ist das Dschungelcamp die nächste Etappe für den gelernten Fahrzeuglackierer. TrashTV-Fans sollte den ehemaligen Mister Rheinland-Pfalz daher bereits kennen.

Daniela "Danni" Büchner

Sie wollte schon 2019 im Dschungel dabei sein. Doch nach dem tragischen Tod ihres Ehemanns Jens Büchner, auch bekannt als Malle-Jens, sagte sie ab. Ein Jahr später ist die 41-Jährige nun dabei.

Sven Ottke "Das Phantom"

Der Sportler unter den Kandidaten: Von 1997 bis 2004 war Ottke Profiboxer und Weltmeister im Supermittelgewicht. Seine Bilanz: 34 Kämpfe, 34 Siege - ob er auch den Kampf im Dschungel gewinnt?

"GZSZ"-Schauspieler Raúl Richter

Der Schauspieler spielte von 2007 bis 2014 bei GZSZ "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" die Rolle von Dominik Gundlach.

Die Ex vom Wendler: Claudia Norberg

Die Noch-Ehefrau von Michael Wendler zieht auch in den Dschungel. 29 Jahre lang waren die beiden ein Paar, jetzt ist "der Wendler" mit der 19-jährigen Laura Müller liiert. Sie sollte ursprünglich als Kandidatin in den Dschungel reisen. Doch das wusste der Wendler zu verhindern.