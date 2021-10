"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gilt als der Weihnachtsklassiker schlechthin. Das aus dem Jahr 1973 stammende deutsch-tschechische Märchen läuft jedes Jahr mehrmals zu Weihnachtszeit. Bald schon könnte der Kultfilm jedoch moderne Konkurrenz bekommen.

Bevor es so weit ist, können Fans die aus Norwegen stammende Neuverfilmung aber zunächst im Kino sehen. Wann genau der Film in den deutschen Kinos startet, ist noch nicht bekannt. In Norwegen zumindest soll er ab dem 12. November gezeigt werden.

Trailer zeigt erste Szenen der Neuverfilmung

Fans können sich schon jetzt einen ersten Eindruck vom Film machen: Mittlerweile kursiert der erste Trailer von "Tre Nøtter til Askepott", wie der Film im norwegischen Original heißt, im Internet. Zumindest von den Aufnahmen können sich deutsche Fans damit ein Bild machen - eine deutsche Übersetzung gibt es nämlich noch nicht.

Gedreht wurde der Film in Lillehammer - wo die historischen Gebäude im Freilichtmuseum Maihaugen für die passende Kulisse sorgten.

Wer sich lieber mit dem Klassiker von "Drei Haselnüsse von Aschenbrödel" beschäftigen will, dem sei unser Artikel "10 Dinge die du noch nicht über 'Drei Haselnüsse für Aschenbrödel' wusstest" ans Herz gelegt.

Vorschaubild: © WDR/Degeto