Vor kurzem war noch Hochsommer und nun stehen schon die ersten Lebkuchen in den Supermärkten. Bis Weihnachten vergeht noch einige Zeit. Auch wenn die Vorfreude auf Weihnachten wohl noch auf sich warten lässt - die ersten Sendetermine für den Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" stehen schon. Der Filmklassiker gehört für viele Familien zum festen Bestandteil der Weihnachtszeit.

Der deutsch-tschechische Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ entstand 1973 und ist inzwischen einer der bekanntesten Märchenfilme. In Deutschland wurde der Film das erste Mal im Jahr 1974 ausgestrahlt. Der Kultfilm ist seit Jahren fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms des deutschen Öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Wann kommt der Filmklassiker im TV?

Fans des Klassikers dürfen sich freuen. Die ARD hat nun bekannt gegeben, wann der Film zum ersten Mal in diesem Jahr ausgestrahlt wird. Pünktlich vor dem ersten Advent wird "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" am 29. November 2020 um 14 Uhr auf ARD ausgestrahlt. Ein paar Tage später, am 6. Dezember 2020, wird der Film dann erneut um 13.20 Uhr im WDR gezeigt.

Auch interessant: 10 Dinge, die Sie noch nicht über "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wussten