Für viele gehört der Film genauso zur Weihnachtszeit wie Lebkuchen und Glühwein: Auch wenn die Vorfreude auf Weihnachten in Zeiten von Corona wohl noch etwas auf sich warten lässt - die Sendetermine für den Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" stehen laut MDR Jump bereits fest. Der Filmklassiker gehört für viele Familien zum festen Bestandteil der Weihnachtszeit.

Zu rund 20 Terminen soll demnach der Kultfilm auf verschiedenen Sendern der ARD zu sehen sein - und das teilweise schon vor Dezember.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Wann kommt der Filmklassiker im TV?

Der deutsch-tschechische Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ entstand 1973 und ist inzwischen einer der bekanntesten Märchenfilme. In Deutschland wurde der Film das erste Mal im Jahr 1974 ausgestrahlt. Der Kultfilm ist seit Jahren fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms des deutschen Öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Den Auftakt macht ein Termin am 29. November im Ersten (14.03 Uhr). Allein an Heiligabend sind sechs Sendetermine vorgesehen. Zum Abschluss zeigt der Bayerische Rundfunk den Film sogar am 6. Januar (8.05 Uhr) noch ein Mal.

Alle Sende-Termine von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Überblick

29. November: 14.03 Uhr - ARD/Das Erste

6. Dezember: 17.25 Uhr - MDR

13. Dezember: 13.20 Uhr - WDR

20. Dezember: 12.05 Uhr - BR

20. Dezember: 14.15 Uhr - ONE

20. Dezember: 15.05 Uhr - NDR

24. Dezember: 12.15 Uhr - ARD/Das Erste

24. Dezember: 16.05 Uhr - NDR

24. Dezember: 18.50 Uhr - ONE

24. Dezember: 20.15 Uhr - WDR

24. Dezember: 22.30 Uhr - SWR

24. Dezember: 23.15 Uhr - RBB

25. Dezember: 11.15 Uhr - ARD/Das Erste

25. Dezember: 20.15 Uhr - NDR

26. Dezember: 16.05 Uhr - MDR

26. Dezember: 16.40 Uhr - One

27. Dezember: 12.00 Uhr - KiKA

01. Januar: 16.30 Uhr - RBB

06. Januar: 08.05 Uhr - BR

