Dieses Jahr wird der Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im deutschen Fernsehen vom 19. Dezember bis zum 6. Januar auf acht verschiedenen Sendern zwölfmal ausgestrahlt. Viele Deutsche warten schon sehnsüchtig darauf. Jetzt hat das Warten ein Ende.

Das Märchen, das vor rund 40 Jahren in Tschechien gedreht worden ist, hat sich nach der Erstausstrahlung auch in Deutschland in die Herzen von Jung und Alt gespielt. Seither ist die Geschichte von der jungen Frau, die unter ihrer Stiefmutter und ihren Stiefschwestern leiden muss und mithilfe von drei magischen Haselnüssen das Herz eines Prinzen erobert, jedes Jahr erneut im Fernsehen gezeigt.

Hier sind die diesjährigen Sendetermine:

19. Dezember: 12.25 Uhr – Hessischer Rundfunk

– Hessischer Rundfunk 20. Dezember: 03.35 Uhr – Bayrischer Rundfunk

– Bayrischer Rundfunk 24. Dezember: 12.10 Uhr – ARD, 16.05 Uhr – NDR, 18.50 Uhr – ONE, 20.15 Uhr – WDR

ARD, 16.05 Uhr – NDR, 18.50 Uhr – ONE, 20.15 Uhr – WDR 25. Dezember: 09.55 Uhr – ARD, 16.10 Uhr – NDR

– ARD, 16.10 Uhr – NDR 26. Dezember: 16.35 Uhr – SWR

– SWR 1. Januar: 14.30 Uhr – RBB

– RBB 2. Januar: 12.00 Uhr – KiKA

– KiKA 6. Januar: 8.30 Uhr – Bayrischer Rundfunk

Eine Besonderheit an diesem Film ist, dass er einer von mehr als 50 Märchen ist, die mit DGS ausgestattet werden, berichtet der Spiegel. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum man den Weihnachtsklassiker in diesem Jahr ansehen und in Ehren halten sollte: Um der Hauptdarstellerin zu gedenken. Im Juni 2021 starb Schauspielerin Libuše Šafránková, die in den Siebzigerjahren die Protagonistin Aschenbrödel spielte, mit 68 Jahren in Prag.

