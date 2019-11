Peitschen-Sex und schwere Schicksale: So lief das Domian-Comeback im WDR

Schwere Schicksale und ungewöhnlicher Sex - die Themen waren fast wie früher: Mit einer neuen Talkshow ist Moderator Jürgen Domian am Freitagabend ins WDR-Fernsehen zurückgekehrt. Eine Besonderheit gibt es allerdings: Im Gegensatz zu seinen früheren Sendungen, konnte Domian seine Gesprächspartner nicht nur hören, sondern auch sehen, was er als "großen Zugewinn" bezeichnete.

Er empfinde "große Freude", sagte der 61-Jährige zu Beginn der Sendung. Zwar erschien er anfangs etwas nervös, fand in den Gesprächen mit seinen vier Gästen aber schnell zu seiner gewohnten Rolle als ruhiger Zuhörer und behutsam Nachfragender zurück..