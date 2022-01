James Bond: Keine Zeit zu sterben, Spider-Man: No Way Home oder Matrix Ressurections: Trotz Corona war das Kinojahr 2021 reich an starken Filmen. Und 2022 soll es weitergehen.

Aufgrund der aktuellen 2G-plus-Regeln stecken fränkische Kinos aktuell in der Krise. Deswegen müssen Kino-Fans abwarten, wann und wie sie die neuen Filme 2022 in Franken schauen können. Unter anderem auf diese starken Kinofilme dürfen wir uns 2022 starten.

Kinofilme 2022: Auf diese Blockbuster können wir uns freuen

Avatar 2: Der erfolgreichste Film weltweit nach Einspielergebnis Avatar - Aufbruch nach Pandora bekommt eine Fortsetzung. Der langersehnte Teil zwei von Avatar kommt im Dezember 2022 in die deutschen Kinos. Viel ist über die Handlung noch nicht bekannt. Nur die Tatsache, dass die Hauptcharaktere Jake und Neytiris inzwischen eine achtjährige Tochter haben, wurde öffentlich. Wieder führte James Cameron Regie.

Downtown Abbey 2: Eine neue Ära: Fans der erfolgreichen Fernsehserie Downtown Abbey dürfen sich freuen. 2022 kommt die Geschichte in Spielfilmlänge ins Kino. Start für knapp über zwei Stunden langen Film ist im März 2022. Die Story soll offene Fragen klären und offensichtlich die Originalbesetzung von Downtown Abbey zurück auf die Leinwand bringen.

The Batman: Eigentlich wollte Ben Affleck in das legendäre Fledermauskostüm schlüpfen, doch nach einigem Hin und Her stand dann letztendlich Robert Pattinson als The Batman vor der Kamera. Zoë Kravitz wird in dem für März programmierten Spektakel als Catwoman zu sehen sein, während Batman auch auf so einige düstere Gegenspieler zu treffen scheint: Colin Farrell gibt den Pinguin, Paul Dano den Riddler und John Turturro den Gangsterboss Carmine Falcone. Das klingt nach jeder Menge Arbeit für Batman!

Weitere Kinofilme in 2022:

Top Gun: Maverick

Jurassic World: Ein neues Zeitalter

Black Panther: Wakanda Forever

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Elvis

The Flash

Guglhupfgschwader

Jackass Forever

Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss

Mission Impossible 7

srü/mit Material der dpa

Vorschaubild: © Jens Kalaene/dpa