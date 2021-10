"Die Suche" - Neue Verfilmung eines Charlotte Link-Krimis

Die Handlung spielt im Norden Englands: auf der Spur eines Hochmoor-Killers

Beide Teile jetzt in der ARD-Mediathek verfügbar

Mehr als 22 Jahre ist es her - die Erstausstrahlung von Charlotte Links Krimi "Die Sünde der Engel" im ZDF. Seitdem fanden ihre Werke in verfilmter Version immer wieder in den öffentlich-rechtlichen Sendern eine Bühne und erreichten damit der Deutschen Presseagentur (dpa) zufolge zuverlässig um die 5 Millionen Zuschauer*innen. Nun läuft eine weitere Verfilmung ihrer Krimis im Ersten.

Dem Hochmoor-Killer auf der Spur: darum geht es

Dabei handelt es sich um den Krimi „Charlotte Link – Die Suche“, dessen Buchvorlage vor knapp drei Jahren veröffentlicht wurde. Die Handlung spielt der ARD zufolge im Norden Englands, in welchem die Scotland-Yard-Ermittlerin Kate Linville (Henny Reents) einem mysteriösen Killer auf der Spur ist.

Ausgangspunkt stellt eine verregnete Herbstnacht im nördlichen Yorkshire dar, in der die 14-jährige Hannah (Ava Hayes) spurlos verschwindet. Auch die Ermittlungen von Chefinspektor und Alkoholiker Caleb Hale (Lucas Gregorowicz) verlaufen sich im Nichts. Als 2 Jahre eine Mädchenleiche im Moor auftaucht, die sich nicht als Hannah erweist, fangen die Medien das Gerücht eines Hochmoor-Killers zu streuen.

Kurz darauf verschwindet ein weiteres junges Mädchen, was im Verlauf der Handlung die Ermittlerin Kate Linville auf den Plan ruft. Obwohl sie zuerst zögerlich ist, packt Linville den Fall an und verstrickt sich immer in ein spannendes und gefährliches Geflecht.

Zweiteiler in der ARD-Mediathek und im TV

Der Thriller wird in zwei Teilen ausgestrahlt werden. Der erste von beiden wird am Donnerstagabend (28.10.) um 20:15 im Ersten ausgestrahlt werden, der zweite Teil folgt dann zwei Tage später am Samstag um dieselbe Uhrzeit. Außerdem sind beide Teile bereits seit dem 26.10. bis zum 27.11. in der ARD-Mediathek verfügbar.

